У Молдові частково зникло світло після ракетних ударів РФ по Україні
Вівторок, 15 листопада 2022, 16:46
Молдова у вівторок увечері перестала отримувати електроенергію з Румунії, після чого в деяких регіонах країни зникло світло.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker і TV8.
За даними оператора енергомережі Moldelectrica, припинення постачання електроенергії з Румунії до Молдови відбулося близько 16:40.
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Судячи з онлайн даних на сайті підприємства, високовольтна лінія Ісакча-Вулканешти-МДРЕС перестала функціонувати. Це головна ЛЕП, якою до Молдови надходила електроенергія з Румунії.