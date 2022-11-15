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У Молдові частково зникло світло після ракетних ударів РФ по Україні

"Європейська правда"Вівторок, 15 листопада 2022, 16:46

Молдова у вівторок увечері перестала отримувати електроенергію з Румунії, після чого в деяких регіонах країни зникло світло.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker і TV8.

За даними оператора енергомережі Moldelectrica, припинення постачання електроенергії з Румунії до Молдови відбулося близько 16:40.

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Судячи з онлайн даних на сайті підприємства, високовольтна лінія Ісакча-Вулканешти-МДРЕС перестала функціонувати. Це головна ЛЕП, якою до Молдови надходила електроенергія з Румунії.

Теми: Молдова
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