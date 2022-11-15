Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Молдові частково зникло світло після ракетних ударів РФ по Україні

"Європейська правда"Вівторок, 15 листопада 2022, 17:46

Молдова у вівторок увечері перестала отримувати електроенергію з Румунії, після чого в деяких регіонах країни зникло світло.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker і TV8.

За даними оператора енергомережі Moldelectrica, припинення постачання електроенергії з Румунії до Молдови відбулося близько 16:40.

Судячи з онлайн даних на сайті підприємства, високовольтна лінія Ісакча-Вулканешти-МДРЕС перестала функціонувати. Це головна ЛЕП, якою до Молдови надходила електроенергія з Румунії.

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Молдова
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Дуда: Інцидент із ракетою не є нападом на Польщу

Нижня палата парламенту Чехії визнала російський режим терористичним

У Генічеську зникла колаборантка Губарєва – росЗМІ

Повітряні сили порахували точну кількість ракет, випущених Росією 15 листопада

СБУ повідомила, хто міг запускати ракети по Україні 15 листопада: встановлює всіх поіменно

G20 у спільній заяві "більшістю" засудила війну РФ проти України

Усі новини...
Молдова
За зламом Telegram топ-політиків Молдови може стояти Росія – глава спецслужби
На протесті проросійської партії "Шор" у Кишиневі затримали 63 осіб, більшість - неповнолітні
Проросійська партія "Шор" проводить черговий антиурядовий мітинг у Кишиневі
Останні новини
14:12
Попри війну в Україні вже зареєстрували понад 200 тисяч шлюбів – Мін'юст
14:07
Україна виступає за подальше вивчення інциденту з ракетою в Польщі і просить доступу – Данілов
14:07
На Харківщині відновлюють рух автобусів до звільнених міст та селищ
14:04
Луганщина: окупанти викрали 40 селян
13:57
Платіжна система Payoneer припиняє роботу в РФ: кошти можна вивести до середини грудня
13:51
фото Мінометнику окупантів дали 10 років в’язниці
13:50
Як додзвонитися на "103", коли перебої зі зв’язком? Пояснюють у МОЗ
13:38
Пасажиропотік автобусних перевезень в Україні зріс у 6 разів – FlixBus
13:37
Після атаки лише 30% абонентів Львівщини можуть одночасно користуватися світлом
13:36
Дуда: Інцидент із ракетою не є нападом на Польщу
Усі новини...