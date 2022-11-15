Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Молдове частично пропал свет после ракетных ударов РФ по Украине

"Европейская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 17:46

Молдова во вторник вечером перестала получать электроэнергию из Румынии, после чего в некоторых регионах страны пропал свет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker и TV8.

По данным оператора энергосети Moldelectrica, прекращение поставок электроэнергии из Румынии в Молдову произошло около 16:40.

Судя по онлайн-данным на сайте предприятия, высоковольтная линия Исакча-Вулканешты-МГРЭС перестала функционировать. Это главная ЛЭП, по которой в Молдову поступала электроэнергия из Румынии.

Тем временем во многих регионах страны отключилось электричество. По предварительной информации, пострадали домохозяйства в Чимышлийском, Бельцком, Страшенском, Хинчештском районах и частично в городе Кишинев.

В частности, в кишиневском районе Буюкань наблюдается отключение электроэнергии от поставщика. Из-за этого движение троллейбусов перенаправляется, а некоторые виды транспорта вынуждены прекратить движение.

Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сообщил, что причиной отключений электроэнергии стали ракетные обстрелы Россией украинской критической инфраструктуры.

ВИДЕО ДНЯ

"В результате обстрела Россией украинской энергосистемы в течение последнего часа автоматически отключилась одна из линий электропередачи, которая обеспечивает передачу электроэнергии для нашей страны (автоматический сброс нагрузки по частоте). Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране", - написал он в Telegram.

Спыну подчеркнул, что сами линии в результате ударов РФ по Украине не были повреждены, но были автоматически отключены в целях безопасности.

Напомним, с 1 ноября Россия сократила поставки природного газа в Молдову на 50%. Это повлияло и на электроснабжение, от которого работают две молдавские электростанции, расположенные на территории непризнанного "Приднестровья". В ответ в Молдове начали импортировать более дорогую электроэнергию из Молдовы и увеличили тарифы на нее.

До сих пор Румыния остается главным источником электроэнергии для Молдовы, поскольку импорт из Украины стал невозможен после массированных ракетных обстрелов.

Больше читайте тут: Атака на Молдову. Как газ и деньги Кремля стали оружием войны с прозападной властью.

Темы: Молдова
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Дуда: Инцидент с ракетой не является нападением на Польшу

Нижняя палата парламента Чехии признала российский режим террористическим

В Геническе пропала коллаборантка Губарева – росСМИ

Воздушные силы посчитали точное количество ракет, выпущенных Россией 15 ноября

СБУ сообщила, кто мог запускать ракеты по Украине 15 ноября: устанавливает всех поименно

G20 в совместном заявлении "большинством" осудила войну РФ против Украины

Все новости...
Молдова
За взломом Telegram топ-политиков Молдовы может стоять Россия - глава спецслужбы
На протесте пророссийской партии "Шор" в Кишиневе задержали 63 человека
Пророссийская партия "Шор" проводит очередной антиправительственный митинг в Кишиневе
Последние новости
14:12
Несмотря на войну в Украине уже зарегистрировали более 200 тысяч браков – Минюст
14:07
Украина выступает за дальнейшее изучение инцидента с ракетой в Польше и просит доступа - Данилов
14:07
На Харьковщине восстанавливают движение автобусов – ОВА
14:04
Луганщина: оккупанты похитили 40 крестьян
13:57
Платежная система Payoneer прекращает работу в РФ: средства можно вывести до середины декабря
13:51
фотоМинометчику оккупантов дали 10 лет тюрьмы
13:50
Как дозвониться на "103", когда перебои со связью? Объясняют в Минздраве
13:38
Пассажиропоток автобусных перевозок в Украине вырос в 6 раз – FlixBus
13:37
После атаки только 30% абонентов Львовщины могут одновременно пользоваться светом
13:36
Дуда: Инцидент с ракетой не является нападением на Польшу
Все новости...