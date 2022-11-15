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В Молдове частично пропал свет после ракетных ударов РФ по Украине

"Европейская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 16:46

Молдова во вторник вечером перестала получать электроэнергию из Румынии, после чего в некоторых регионах страны пропал свет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker и TV8.

По данным оператора энергосети Moldelectrica, прекращение поставок электроэнергии из Румынии в Молдову произошло около 16:40.

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Судя по онлайн-данным на сайте предприятия, высоковольтная линия Исакча-Вулканешты-МГРЭС перестала функционировать. Это главная ЛЭП, по которой в Молдову поступала электроэнергия из Румынии.

Тем временем во многих регионах страны отключилось электричество. По предварительной информации, пострадали домохозяйства в Чимышлийском, Бельцком, Страшенском, Хинчештском районах и частично в городе Кишинев.

В частности, в кишиневском районе Буюкань наблюдается отключение электроэнергии от поставщика. Из-за этого движение троллейбусов перенаправляется, а некоторые виды транспорта вынуждены прекратить движение.

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Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сообщил, что причиной отключений электроэнергии стали ракетные обстрелы Россией украинской критической инфраструктуры.

"В результате обстрела Россией украинской энергосистемы в течение последнего часа автоматически отключилась одна из линий электропередачи, которая обеспечивает передачу электроэнергии для нашей страны (автоматический сброс нагрузки по частоте). Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране", - написал он в Telegram.

Спыну подчеркнул, что сами линии в результате ударов РФ по Украине не были повреждены, но были автоматически отключены в целях безопасности.

Напомним, с 1 ноября Россия сократила поставки природного газа в Молдову на 50%. Это повлияло и на электроснабжение, от которого работают две молдавские электростанции, расположенные на территории непризнанного "Приднестровья". В ответ в Молдове начали импортировать более дорогую электроэнергию из Молдовы и увеличили тарифы на нее.

До сих пор Румыния остается главным источником электроэнергии для Молдовы, поскольку импорт из Украины стал невозможен после массированных ракетных обстрелов.

Больше читайте тут: Атака на Молдову. Как газ и деньги Кремля стали оружием войны с прозападной властью.

Темы: Молдова
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