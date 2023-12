Консервативні групи закликають чинний Конгрес, який засідатиме до січня, не схвалювати допомогу Україні

Понад десять впливових консервативних груп США звернулися до лідерів обох партій у Палаті представників із закликом не схвалювати рішень про допомогу Україні, поки до присяги в січні не буде приведений новий склад Конгресу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У листі до спікерки Палати представників демократки Ненсі Пелосі і лідера республіканської меншості Кевіна Маккарті консервативні групи закликали лідерів Палати представників "не поспішати з ухваленням ще одного великого пакету допомоги для України під час сесії "кульгавої качки". ("Кульгавою качкою" в американському політичному жаргоні називають посадовців, які перебувають на своїх посадах останні кілька місяців і вже не мають шансів переобратися.)

Реклама:

"Будь-який новий пакет допомоги Україні має бути ретельно обговорений, вивчений і проголосований у 118-му скликанні Конгресу", – йдеться в листі, підписаного такими впливовими консервативними групами, як Americans for Prosperity, the Heritage Foundation, FreedomWorks, Conservative Partnership Institute, America First Policy Institute тощо.

У листі йдеться про конкретний потенційний пакет допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів доларів, ухвалення якого анонсували представники обох партій Конгресу. Він мав би стати запобіжником на випадок, якби проміжні вибори до законодавчого органу США виграли передусім прихильники зменшення підтримки Києва.

Водночас у листі говориться й про ширший контекст такої підтримки: мовляв, надання більшої допомоги Україні "ігнорує фінансові обмеження, перед якими постає ця країна", союзники США по НАТО не вносять своєї справедливої частки, а адміністрація Байдена не встановила достатньо чітких кінцевих цілей війни в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми розуміємо бажання допомогти народу України. Вони є жертвами жорстокого та аморального російського вторгнення. Однак не варто заперечувати відповідальність Конгресу Сполучених Штатів за те, щоб ставити американські інтереси на перше місце при формуванні зовнішньої політики США", – стверджують консервативні групи.

Раніше лідер поки ще республіканської меншості в Палаті представників США Кевін Маккарті заявив, що Україна не повинна розраховувати на "безлімітний чек" у разі повернення його партією контролю над нижньою палатою Конгресу.

"Я дуже підтримую Україну. Гадаю, в подальшому потрібен механізм підзвітності… Завжди потрібно не просто давати карт-бланш, а впевнюватися, що ресурси йдуть туди, де їх потребують. І також забезпечити Конгресу й зокрема Сенату можливість відкрито це обговорювати", – говорив він в інтерв’ю CNN.

Водночас президент Володимир Зеленський висловив стурбованість нещодавніми "неоднозначними сигналами" від американських законодавців щодо допомоги Києву та сподівання на збереження двопартійної підтримки з боку США.

Читайте також: 8 висновків про те, що зміниться для України через результати виборів до Конгресу США.