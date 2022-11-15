Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Консервативні групи закликають чинний Конгрес, який засідатиме до січня, не схвалювати допомогу Україні

"Європейська правда"Вівторок, 15 листопада 2022, 18:16

Понад десять впливових консервативних груп США звернулися до лідерів обох партій у Палаті представників із закликом не схвалювати рішень про допомогу Україні, поки до присяги в січні не буде приведений новий склад Конгресу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У листі до спікерки Палати представників демократки Ненсі Пелосі і лідера республіканської меншості Кевіна Маккарті консервативні групи закликали лідерів Палати представників "не поспішати з ухваленням ще одного великого пакету допомоги для України під час сесії "кульгавої качки". ("Кульгавою качкою" в американському політичному жаргоні називають посадовців, які перебувають на своїх посадах останні кілька місяців і вже не мають шансів переобратися.)

"Будь-який новий пакет допомоги Україні має бути ретельно обговорений, вивчений і проголосований у 118-му скликанні Конгресу", – йдеться в листі, підписаного такими впливовими консервативними групами, як Americans for Prosperity, the Heritage Foundation, FreedomWorks, Conservative Partnership Institute, America First Policy Institute тощо.

У листі йдеться про конкретний потенційний пакет допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів доларів, ухвалення якого анонсували представники обох партій Конгресу. Він мав би стати запобіжником на випадок, якби проміжні вибори до законодавчого органу США виграли передусім прихильники зменшення підтримки Києва.

Водночас у листі говориться й про ширший контекст такої підтримки: мовляв, надання більшої допомоги Україні "ігнорує фінансові обмеження, перед якими постає ця країна", союзники США по НАТО не вносять своєї справедливої частки, а адміністрація Байдена не встановила достатньо чітких кінцевих цілей війни в Україні.

"Ми розуміємо бажання допомогти народу України. Вони є жертвами жорстокого та аморального російського вторгнення. Однак не варто заперечувати відповідальність Конгресу Сполучених Штатів за те, щоб ставити американські інтереси на перше місце при формуванні зовнішньої політики США", – стверджують консервативні групи.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше лідер поки ще республіканської меншості в Палаті представників США Кевін Маккарті заявив, що Україна не повинна розраховувати на "безлімітний чек" у разі повернення його партією контролю над нижньою палатою Конгресу.

"Я дуже підтримую Україну. Гадаю, в подальшому потрібен механізм підзвітності… Завжди потрібно не просто давати карт-бланш, а впевнюватися, що ресурси йдуть туди, де їх потребують. І також забезпечити Конгресу й зокрема Сенату можливість відкрито це обговорювати", – говорив він в інтерв’ю CNN.

Водночас президент Володимир Зеленський висловив стурбованість нещодавніми "неоднозначними сигналами" від американських законодавців щодо допомоги Києву та сподівання на збереження двопартійної підтримки з боку США.

Читайте також: 8 висновків про те, що зміниться для України через результати виборів до Конгресу США.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: СШАУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Дуда: Інцидент із ракетою не є нападом на Польщу

Нижня палата парламенту Чехії визнала російський режим терористичним

У Генічеську зникла колаборантка Губарєва – росЗМІ

Повітряні сили порахували точну кількість ракет, випущених Росією 15 листопада

СБУ повідомила, хто міг запускати ракети по Україні 15 листопада: встановлює всіх поіменно

G20 у спільній заяві "більшістю" засудила війну РФ проти України

Усі новини...
США
Пригожин вважає, що "вагнерівця" зі скандального відео стратило ЦРУ
Пентагон: Росіяни не збираються залишати решту окупованої України, будуть важкі бої
США можуть передати Україні дрони Gray Eagle, але в модифікованому варіанті – CNN
Останні новини
15:02
фотоНебезпечний рейс: зоозахисники евакуювали з Харківщини бджіл, які пережили окупацію
14:59
Росія виділить Білорусі 100 мільярдів рублів кредиту на "імпортозаміщення"
14:52
Столтенберг: Топ-пріоритет НАТО зараз - більше систем ППО для України
14:49
Американський виробник алюмінієвої продукції Arconic продав бізнес у РФ за $230 мільйонів
14:44
Столтенберг про ракету в Польщі: немає ознак, що Росія готувала напад на територію НАТО
14:12
Попри війну в Україні вже зареєстрували понад 200 тисяч шлюбів – Мін'юст
14:07
Україна виступає за подальше вивчення інциденту з ракетою в Польщі і просить доступу – Данілов
14:07
На Харківщині відновлюють рух автобусів до звільнених міст та селищ
14:04
Луганщина: окупанти викрали 40 селян
13:57
Платіжна система Payoneer припиняє роботу в РФ: кошти можна вивести до середини грудня
Усі новини...