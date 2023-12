Консервативные группы призывают действующий Конгресс, заседающий до января, не одобрять помощь Украине

Более десяти влиятельных консервативных групп США обратились к лидерам обеих партий в Палате представителей с призывом не принимать решений о помощи Украине, пока к присяге в январе не будет приведен новый состав Конгресса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В письме к спикеру Палаты представителей демократке Нэнси Пелоси и лидеру республиканского меньшинства Кевину Маккарти консервативные группы призвали лидеров Палаты представителей "не спешить с принятием еще одного большого пакета помощи для Украины во время сессии "хромой утки". ("Хромой уткой" в американском политическом жаргоне называют чиновников, которые находятся на своих должностях последние несколько месяцев и уже не имеют шансов переизбраться).

Реклама:

"Любой новый пакет помощи Украине должен быть тщательно обсужден, изучен и проголосован в 118-м созыве Конгресса", - говорится в письме, подписанного такими влиятельными консервативными группами, как Americans for Prosperity, the Heritage Foundation, FreedomWorks, Conservative Partnership Institute, America First Policy Institute и др.

В письме говорится о конкретном потенциальном пакете помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, принятие которого анонсировали представители обеих партий Конгресса. Он должен был бы стать предохранителем на случай, если бы промежуточные выборы в законодательный орган США выиграли прежде всего сторонники уменьшения поддержки Киева.

В то же время в письме говорится и о более широком контексте такой поддержки: мол, предоставление большей помощи Украине "игнорирует финансовые ограничения, перед которыми стоит эта страна", союзники США по НАТО не вносят своей справедливой доли, а администрация Байдена не установила достаточно четких конечных целей войны в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы понимаем желание помочь народу Украины. Они являются жертвами жестокого и аморального российского вторжения. Однако не стоит отрицать ответственность Конгресса Соединенных Штатов за то, чтобы ставить американские интересы на первое место при формировании внешней политики США", - утверждают консервативные группы.

Ранее лидер пока еще республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что Украина не должна рассчитывать на "безлимитный чек" в случае возвращения его партией контроля над нижней палатой Конгресса.

"Я очень поддерживаю Украину. Думаю, в дальнейшем нужен механизм подотчетности... Всегда нужно не просто давать карт-бланш, а убеждаться, что ресурсы идут туда, где в них нуждаются. И также обеспечить Конгрессу и в частности Сенату возможность открыто это обсуждать", - говорил он в интервью CNN.

В то же время президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность недавними "неоднозначными сигналами" от американских законодателей о помощи Киеву и надежду на сохранение двухпартийной поддержки со стороны США.

Читайте также: 8 выводов о том, что изменится для Украины по результатам выборов в Конгресс США.