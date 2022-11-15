Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Столичне метро відновлює рух після масованої ракетної атаки

Роман ПетренкоВівторок, 15 листопада 2022, 17:53
Столичне метро відновлює рух після масованої ракетної атаки
ФОТО - "ГРОМАДСЬКЕ РАДІО"

Столичне метро, після ракетної атаки на Київ і тривалої повітряної тривоги, відновлює рух в звичайному режимі, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "На деяких підземних стаціях, де зібралося багато людей, висадку пасажирів відновлюють поступово.
Так, через скупчення людей на станціях метро, які працювали як укриття, червоною лінією поїзди метро курсували від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна", проте висадка пасажирів далі станції "Політехнічний інститут" не здійснювалась".

Реклама:

Деталі: Кличко розповів, що під час обстрілу зелена лінія метро курсувала від станції "Сирець" до "Дружби народів", а також від "Осокорків" до "Червоного хутора".

Синя лінія метро курсувала у звичайному режимі.

Теми: Віталій КличкометроКиївобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Віталій Кличко
Доступ до укриттів в освітянських закладах Києва буде цілодобовим – Кличко
У Києві кафе та ресторани працюватимуть довше
У двох районах Києва зафіксовані падіння уламків, виникли пожежі
Останні новини
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
Усі новини...
Реклама: