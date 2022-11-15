Столичне метро відновлює рух після масованої ракетної атаки

Столичне метро, після ракетної атаки на Київ і тривалої повітряної тривоги, відновлює рух в звичайному режимі, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "На деяких підземних стаціях, де зібралося багато людей, висадку пасажирів відновлюють поступово.

Так, через скупчення людей на станціях метро, які працювали як укриття, червоною лінією поїзди метро курсували від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна", проте висадка пасажирів далі станції "Політехнічний інститут" не здійснювалась".

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Деталі: Кличко розповів, що під час обстрілу зелена лінія метро курсувала від станції "Сирець" до "Дружби народів", а також від "Осокорків" до "Червоного хутора".

Синя лінія метро курсувала у звичайному режимі.

