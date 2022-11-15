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Столичное метро возобновляет движение после массированной ракетной атаки

Роман ПетренкоВторник, 15 ноября 2022, 18:53
ФОТО - "ГРОМАДСЬКЕ РАДІО"

Столичное метро, после ракетной атаки на Киев и длительной воздушной тревоги, возобновляет движение в обычном режиме, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "На некоторых подземных стациях, где собралось много людей, высадку пассажиров восстанавливают постепенно.

Так, из-за скопления людей на станциях метро, которые работали как укрытие, по красной линии поезда метро курсировали от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная", однако высадка пассажиров дальше станции "Политехнический институт" не осуществлялась".

Детали: Кличко рассказал, что во время обстрела зеленая линия метро курсировала от станции "Сырец" до "Дружбы народов", а также от "Осокорков" до "Красного хутора".

Синяя линия метро курсировала в обычном режиме.

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Темы: Виталий КличкометроКиевобстрел
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