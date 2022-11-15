Біля Кремінної окупанти втратили управління окремими підрозділами – Генштаб

На окупованій частині Луганщини в районі Кремінної росіяни втратили управління окремими підрозділами, також в області фіксуються випадки вимагання коштів за уникнення мобілізації.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "В результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Кремінна Луганської області у російських загарбників спостерігається втрата управління окремими підрозділами.

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Особовий склад цих підрозділів планує втекти зі своїх рубежів та відійти в місто".

Деталі: Генштаб також повідомляє, що в місті Кадіївка, що на Луганщині, окупанти ходять по будинках і проводять примусову мобілізацію місцевого населення.

В окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області фіксуються випадки вимагання коштів за можливість уникнення мобілізації. Так, у Старобільському районі представники місцевих так званих "силових структур" пропонують уникнути "мобілізації" за грошову винагороду сумою до 15 тисяч доларів.