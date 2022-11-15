Возле Кременной оккупанты потеряли управление отдельными подразделениями – Генштаб

На оккупированной части Луганщины в районе Кременной россияне потеряли управление отдельными подразделениями, также в области фиксируются случаи вымогательства средств за избежание мобилизации.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "В результате огневого поражения в районе населенного пункта Кременная Луганской области у российских захватчиков наблюдается потеря управления отдельными подразделениями.

Личный состав этих подразделений планирует бежать со своих рубежей и отойти в город".

Детали: Генштаб также сообщает, что в городе Кадиевка Луганской области, оккупанты ходят по домам и проводят принудительную мобилизацию местного населения.

В отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области фиксируются случаи вымогательства средств за возможность избежания мобилизации. Так, в Старобельском районе представители местных так называемых "силовых структур" предлагают избежать "мобилизации" за денежное вознаграждение в сумме до 15 тысяч долларов.