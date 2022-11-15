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У США підтверджують, що російські ракети перетинали територію Польщі, двоє загиблих - АР

"Європейська правда"Вівторок, 15 листопада 2022, 20:03

Американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це агенції АР повідомив високопосадовець США на умовах анонімності, передає "Європейська правда".

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею.

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Кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.

Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Польська сторона офіційно не підтверджувала, що інцидент пов'язаний із Росією.

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Теми: Польща
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