Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США подтверждают, что российские ракеты пересекали территорию Польши, двое погибших - АР

"Европейская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 21:03

Американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека.

Об этом агентству АР сообщил высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности, передает "Европейская правда".

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали недалеко от границы с Польшей.

Корреспондент Radio Zet неофициально сообщил, что в селе Пшеводув вблизи украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. Сообщается даже о гибели двух человек. На место происшествия прибыли представители полиции, прокуратуры и войска.

После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Польская сторона официально не подтверждала, что инцидент связан с Россией.

Поддержите УП на Patreon

Темы: Польша
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоРоссияне заминировали полицию Херсона: участок пришлось подорвать

В Украине переименовали город Новоград-Волынский

Рада просит выбросить Россию из G20

Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля

Глава Счетной палаты Пацкан написал заявление об отставке и объяснил причины

РосСМИ сообщили, что пропавшая коллаборантка Губарева нашлась в СИЗО

Все новости...
Подразделения оккупантов уезжают из Скадовского и Генического районов в Крым – Генштаб
Украина получит комплекс Hawk: как он усилит ПВО
Глава МВД о ракетном ударе РФ: 1 погибший, 6 ранены, повреждено около 30 объектов
Более полутысячи шахтеров были заблокированы под землей в Кривом Роге из-за обстрелов России
Последние новости
18:29
Канада ввела санкции против производителя иранских "Шахедов"
18:23
Украинские реле, которые нашли в иранских дронах-камикадзе, поставлялись в РФ до 2016 года – расследование
18:19
Эрдоган уверен, что украинское "зерновое соглашение" будет продлено
18:12
СБУ обнаружила в Херсоне пыточную, где россияне издевались над патриотами
17:57
видеоРоссияне заминировали полицию Херсона: участок пришлось подорвать
17:49
Поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" возобновились – МИД Венгрии
17:34
"Обнажил себя, призывая к миру": украинский фотограф получил премию Global Peace Photo Award 2022
17:34
Украина сообщила США и партнерам о перехвате российской ракеты возле места взрыва в Польше – CNN
17:31
фотоОккупанты обстреляли Купянск во время эксгумации: женщине оторвало голову
17:31
Кадыров привез в Чечню "проблемных подростков" из оккупированной Украины для "перевоспитания"
Все новости...