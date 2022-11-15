"Готові захищати кожен дюйм території НАТО": МЗС Естонії про російські ракети в Польщі

Міністерство закордонних справ Естонії висловило солідарність із Польщею після повідомлень про те, що на її території впали російські ракети, призвівши до загибелі двох людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Останні новини з Польщі викликають неабияке занепокоєння. Ми тісно консультуємося з Польщею та іншими членами Альянсу. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею", – написало естонське МЗС у Twitter.

Реклама:

Раніше міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс також заявив про падіння російських ракет у Польщі й висловив підтримку "польським братам по зброї".

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

За даними АР, американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей.

ВІДЕО ДНЯ

Польська сторона офіційно не підтверджувала, що інцидент пов'язаний із Росією.