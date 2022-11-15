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"Готовы защищать каждый дюйм территории НАТО": МИД Эстонии о российских ракетах в Польше

"Европейская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 20:42

Министерство иностранных дел Эстонии выразило солидарность с Польшей после сообщений о том, что на ее территории упали российские ракеты, приведя к гибели двух человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Последние новости из Польши вызывают большое беспокойство. Мы тесно консультируемся с Польшей и другими членами Альянса. Эстония готова защищать каждый дюйм территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей", - написал эстонский МИД в Twitter.

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Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс также заявил о падении российских ракет в Польше и выразил поддержку "польским братьям по оружию".

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали недалеко от границы с Польшей.

После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

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По данным АР, американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека.

Польская сторона официально не подтверждала, что инцидент связан с Россией.

Темы: ЭстонияПольшаРосcиявойна
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