Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Готовы защищать каждый дюйм территории НАТО": МИД Эстонии о российских ракетах в Польше

"Европейская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 21:42

Министерство иностранных дел Эстонии выразило солидарность с Польшей после сообщений о том, что на ее территории упали российские ракеты, приведя к гибели двух человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Последние новости из Польши вызывают большое беспокойство. Мы тесно консультируемся с Польшей и другими членами Альянса. Эстония готова защищать каждый дюйм территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей", - написал эстонский МИД в Twitter.

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс также заявил о падении российских ракет в Польше и выразил поддержку "польским братьям по оружию".

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали недалеко от границы с Польшей.

После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

По данным АР, американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека.

ВИДЕО ДНЯ

Польская сторона официально не подтверждала, что инцидент связан с Россией.

Поддержите УП на Patreon

Темы: ЭстонияПольшаРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоРоссияне заминировали полицию Херсона: участок пришлось подорвать

В Украине переименовали город Новоград-Волынский

Рада просит выбросить Россию из G20

Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля

Глава Счетной палаты Пацкан написал заявление об отставке и объяснил причины

РосСМИ сообщили, что пропавшая коллаборантка Губарева нашлась в СИЗО

Все новости...
Эстония
Глава МИД Эстонии поздравил украинцев с освобождением Херсона
Эстония закроет пункт пропуска на границе с РФ: в нем больше нет нужды
Премьер Эстонии: Для мира в Украине надо выгнать оттуда Россию для мира
Последние новости
18:58
СМИ: Хорватия может передать Украине 14 вертолетов Ми-8 в обмен на американские Black Hawk
18:55
Осторожно, медведь: ГПСУ советует воздержаться от незаконного пересечения границы
18:53
Рада ратифицировала меморандум о сотрудничестве с НАТО
18:40
В Украине создали аудиохрестоматию с литературой для школьников
18:36
Зеленский о взрыве в Польше: Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета
18:29
Канада ввела санкции против производителя иранских "Шахедов"
18:23
Украинские реле, которые нашли в иранских дронах-камикадзе, поставлялись в РФ до 2016 года – расследование
18:19
Эрдоган уверен, что украинское "зерновое соглашение" будет продлено
18:12
СБУ обнаружила в Херсоне пыточную, где россияне издевались над патриотами
17:57
видеоРоссияне заминировали полицию Херсона: участок пришлось подорвать
Все новости...