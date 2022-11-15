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Зеленський про ракети у Польщі: Це удар по колективній безпеці, треба діяти

Роман ПетренкоВівторок, 15 листопада 2022, 22:14
фото оп

Президент Володимир Зеленський назвав дуже суттєвою ескалацією падіння російських ракет на території Польщі і закликає діяти.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні сталося й те, про що ми давно попереджали. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі.

Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці!

Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти".

Деталі: Він запевнив поляків, що Україна завжди їх підтримає.

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Теми: ЗеленськийПольщаРосіявійна
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