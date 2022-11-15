Зеленський про ракети у Польщі: Це удар по колективній безпеці, треба діяти
Вівторок, 15 листопада 2022, 22:14
Президент Володимир Зеленський назвав дуже суттєвою ескалацією падіння російських ракет на території Польщі і закликає діяти.
Джерело: Зеленський у відеозверненні
Пряма мова Зеленського: "Сьогодні сталося й те, про що ми давно попереджали. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі.
Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці!
Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти".
Деталі: Він запевнив поляків, що Україна завжди їх підтримає.