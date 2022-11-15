Зеленский о ракетах в Польше: Это удар по коллективной безопасности, надо действовать

Президент Владимир Зеленский назвал очень существенной эскалацией падение российских ракет на территории Польши и призывает действовать.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "Сегодня произошло и то, о чем мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше.

Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Бить ракетами по территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности!

Это очень существенная эскалация. Надо действовать".

Детали: Он заверил поляков, что Украина всегда их поддержит.