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Білий дім просить Конгрес про $37,7 млрд на підтримку України

"Європейська правда"Вівторок, 15 листопада 2022, 21:44
Білий дім просить Конгрес про $37,7 млрд на підтримку України
БІЛИЙ ДІМ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 37,7 мільярда доларів на допомогу Україні як термінову допомогу у зв’язку із вичерпуванням уже схвалених витрат у межах тимчасового бюджету.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У листі директорки адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланди Янг до спікерки Палати представників Ненсі Пелосі зазначається, що понад три чверті з 40 мільярдів доларів, схвалених Конгресом на початку 2022 року для України, вже виплачені або заплановані.

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"Разом, за потужної двопартійної підтримки в Конгресі, ми надали значну допомогу, яка мала вирішальне значення для успіху України на полі бою – і ми не можемо дозволити цій підтримці вичерпатися", – йдеться в листі Янг.

Допомога Україні, про яку просить Білий дім, охоплює:

  • $21,7 мільярда на військову, розвідувальну та іншу оборонну підтримку;
  • $14,5 мільярда на гуманітарну допомогу та підтримку функціонування українського уряду;
  • $900 мільйонів на охорону здоров'я та підтримку українців, які проживають у США;
  • $626 мільйонів на підтримку ядерної безпеки України.

Нагадаємо, раніше Конгрес уже затвердив як термінове фінансування 12,3 мільярда доларів допомоги Україні в межах тимчасового бюджету.

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Минулого місяця стало відомо, що члени Конгресу з Демократичної та Республіканської партій обговорюють можливість ухвалити закон про виділення 50 мільярдів доларів допомоги Україні наперед на тлі побоювань, що після виборів законодавці можуть більш скептично ставитися до підтримки Києва.

Раніше понад десять впливових консервативних груп США звернулися до лідерів обох партій у Палаті представників із закликом не схвалювати рішень про допомогу Україні, поки до присяги в січні не буде приведений новий склад Конгресу.

Теми: СШАЗбройні сили
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