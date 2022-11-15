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Білий дім просить Конгрес про $37,7 млрд на підтримку України

"Європейська правда"Вівторок, 15 листопада 2022, 22:44
БІЛИЙ ДІМ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 37,7 мільярда доларів на допомогу Україні як термінову допомогу у зв’язку із вичерпуванням уже схвалених витрат у межах тимчасового бюджету.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У листі директорки адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланди Янг до спікерки Палати представників Ненсі Пелосі зазначається, що понад три чверті з 40 мільярдів доларів, схвалених Конгресом на початку 2022 року для України, вже виплачені або заплановані.

"Разом, за потужної двопартійної підтримки в Конгресі, ми надали значну допомогу, яка мала вирішальне значення для успіху України на полі бою – і ми не можемо дозволити цій підтримці вичерпатися", – йдеться в листі Янг.

Допомога Україні, про яку просить Білий дім, охоплює:

  • $21,7 мільярда на військову, розвідувальну та іншу оборонну підтримку;
  • $14,5 мільярда на гуманітарну допомогу та підтримку функціонування українського уряду;
  • $900 мільйонів на охорону здоров'я та підтримку українців, які проживають у США;
  • $626 мільйонів на підтримку ядерної безпеки України.

Нагадаємо, раніше Конгрес уже затвердив як термінове фінансування 12,3 мільярда доларів допомоги Україні в межах тимчасового бюджету.

Минулого місяця стало відомо, що члени Конгресу з Демократичної та Республіканської партій обговорюють можливість ухвалити закон про виділення 50 мільярдів доларів допомоги Україні наперед на тлі побоювань, що після виборів законодавці можуть більш скептично ставитися до підтримки Києва.

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Раніше понад десять впливових консервативних груп США звернулися до лідерів обох партій у Палаті представників із закликом не схвалювати рішень про допомогу Україні, поки до присяги в січні не буде приведений новий склад Конгресу.

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Теми: СШАЗбройні сили
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