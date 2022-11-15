Белый дом просит Конгресс о $37,7 млрд на поддержку Украины

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить 37,7 миллиарда долларов на помощь Украине как срочную помощь в связи с исчерпанием уже одобренных расходов в рамках временного бюджета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В письме директора административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг к спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси отмечается, что более трех четвертей из 40 миллиардов долларов, одобренных Конгрессом в начале 2022 года для Украины, уже выплачены или запланированы.

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"Вместе, при мощной двухпартийной поддержке в Конгрессе, мы оказали значительную помощь, которая имела решающее значение для успеха Украины на поле боя - и мы не можем позволить этой поддержке иссякнуть", - говорится в письме Янг.

Помощь Украине, о которой просит Белый дом, охватывает:

$21,7 миллиарда на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку;

$14,5 миллиарда на гуманитарную помощь и поддержку функционирования украинского правительства;

$900 миллионов на здравоохранение и поддержку украинцев, проживающих в США;

$626 миллионов на поддержку ядерной безопасности Украины.

Напомним, ранее Конгресс уже утвердил как срочное финансирование 12,3 миллиарда долларов помощи Украине в рамках временного бюджета.

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В прошлом месяце стало известно, что члены Конгресса из Демократической и Республиканской партий обсуждают возможность принять закон о выделении 50 миллиардов долларов помощи Украине наперед на фоне опасений, что после выборов законодатели могут более скептически относиться к поддержке Киева.

Ранее более десяти влиятельных консервативных групп США обратились к лидерам обеих партий в Палате представителей с призывом не одобрять решений о помощи Украине, пока к присяге в январе не будет приведен новый состав Конгресса.