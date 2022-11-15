Без світла зараз близько 10 мільйонів українців – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі без світла через російські обстріли близько 10 мільйонів українців.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "У багатьох містах і районах нашої країни знову аварійні відключення електрики. Близько десяти мільйонів українців без світла.

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Найбільше – станом на цю хвилину – на Харківщині, Житомирщині, Київщині і Львівщині. Львів і деякі інші міста призупиняли постачання тепла...

По всій країні проблеми зі зв’язком та інтернетом. Унаслідок ударів автоматика сьогодні відключила кілька атомних блоків на двох станціях – це прораховані наслідки, і ворог точно знав, що робить".

Чому це важливо: 10 мільйонів людей - це від третини до чверті населення України, враховуючи, що багато людей виїхали за межі.