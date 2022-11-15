Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Без світла зараз близько 10 мільйонів українців – Зеленський

Роман ПетренкоВівторок, 15 листопада 2022, 22:20
Без світла зараз близько 10 мільйонів українців – Зеленський
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі без світла через російські обстріли близько 10 мільйонів українців.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "У багатьох містах і районах нашої країни знову аварійні відключення електрики. Близько десяти мільйонів українців без світла.

Реклама:

Найбільше – станом на цю хвилину – на Харківщині, Житомирщині, Київщині і Львівщині. Львів і деякі інші міста призупиняли постачання тепла...

По всій країні проблеми зі зв’язком та інтернетом. Унаслідок ударів автоматика сьогодні відключила кілька атомних блоків на двох станціях – це прораховані наслідки, і ворог точно знав, що робить".

Чому це важливо: 10 мільйонів людей - це від третини до чверті населення України, враховуючи, що багато людей виїхали за межі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: електроенергіяЗеленськийобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
електроенергія
Норвегія відкрила найбільшу у світі плавучу вітрову електростанцію
Держава платила сонячним станціям брата Шурми за електроенергію в окупації – ЗМІ
У Росії віялові відключення електроенергії, РФ обмежила перетоки в Китай
Останні новини
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
Усі новини...
Реклама: