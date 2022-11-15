Без света сейчас около 10 миллионов украинцев - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас без света из-за российских обстрелов около 10 миллионов украинцев.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "Во многих городах и районах нашей страны снова аварийные отключения электричества. Около десяти миллионов украинцев без света.

Больше всего - по состоянию на эту минуту - на Харьковщине, Житомирщине, Киевщине и Львовщине. Львов и некоторые другие города приостанавливали поставки тепла...

По всей стране проблемы со связью и интернетом. В результате ударов автоматика сегодня отключила несколько атомных блоков на двух станциях - это просчитанные последствия, и враг точно знал, что делает".

Почему это важно: 10 миллионов человек - это от трети до четверти населения Украины, учитывая, что многие выехали за пределы.