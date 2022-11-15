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МЗС: Заяви Росії про те, що у Польщі впала ракета з української ППО – брехня

Роман ПетренкоВівторок, 15 листопада 2022, 22:49
МЗС: Заяви Росії про те, що у Польщі впала ракета з української ППО – брехня
ФОТО TWITTER.COM/WOLSKI_JAROS

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що у Польщі впали уламки не від української ППО.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Росія нині просуває конспірологічну теорію про те, що на території Польщі нібито впала ракета української протиповітряної оборони. Це неправда.

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Не треба підігравати російській пропаганді чи поширювати її меседжі. Цей урок слід було засвоїти давно, ще після збиття MH17".

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Теми: Кулеба ДмитроПольщаобстрілРосія
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