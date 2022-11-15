МЗС: Заяви Росії про те, що у Польщі впала ракета з української ППО – брехня
Вівторок, 15 листопада 2022, 23:49
Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що у Польщі впали уламки не від української ППО.
Джерело: Кулеба у Twitter
Пряма мова Кулеби: "Росія нині просуває конспірологічну теорію про те, що на території Польщі нібито впала ракета української протиповітряної оборони. Це неправда.
Не треба підігравати російській пропаганді чи поширювати її меседжі. Цей урок слід було засвоїти давно, ще після збиття MH17".
Нагадаємо:
- У другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.
- Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.
- Міністерство оборони Росії заявило, що "не має жодного стосунку" до нібито падіння ракет на території Польщі.