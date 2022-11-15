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МЗС: Заяви Росії про те, що у Польщі впала ракета з української ППО – брехня

Роман ПетренкоВівторок, 15 листопада 2022, 23:49
ФОТО TWITTER.COM/WOLSKI_JAROS

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що у Польщі впали уламки не від української ППО.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Росія нині просуває конспірологічну теорію про те, що на території Польщі нібито впала ракета української протиповітряної оборони. Це неправда.

Не треба підігравати російській пропаганді чи поширювати її меседжі. Цей урок слід було засвоїти давно, ще після збиття MH17".

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Теми: Кулеба ДмитроПольщаобстрілРосія
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