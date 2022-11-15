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МИД: Теория России о том, что в Польше упала ракета с украинской ПВО - ложь

Роман ПетренкоВторник, 15 ноября 2022, 22:49
МИД: Теория России о том, что в Польше упала ракета с украинской ПВО - ложь
ФОТО TWITTER.COM/WOLSKI_JAROS

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что в Польше упали обломки не от украинской ПВО.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "Россия сейчас продвигает конспирологическую теорию о том, что на территории Польши якобы упала ракета украинской противовоздушной обороны. Это неправда.

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Не надо подыгрывать российской пропаганде или распространять ее месседжи. Этот урок следовало усвоить давно, еще после сбития MH17".

Напомним:

  • Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
  • Ранее агентство АР сообщило: американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека. Но в Пентагоне официально эту версию не подтвердили.
  • Министерство обороны России заявило, что "не имеет никакого отношения" к якобы падению ракет на территории Польши.

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Темы: Кулеба ДмитрийПольшаобстрелРосcия
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