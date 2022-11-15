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МИД: Теория России о том, что в Польше упала ракета с украинской ПВО - ложь

Роман ПетренкоВторник, 15 ноября 2022, 23:49
ФОТО TWITTER.COM/WOLSKI_JAROS

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что в Польше упали обломки не от украинской ПВО.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "Россия сейчас продвигает конспирологическую теорию о том, что на территории Польши якобы упала ракета украинской противовоздушной обороны. Это неправда.

Не надо подыгрывать российской пропаганде или распространять ее месседжи. Этот урок следовало усвоить давно, еще после сбития MH17".

Напомним:

  • Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
  • Ранее агентство АР сообщило: американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека. Но в Пентагоне официально эту версию не подтвердили.
  • Министерство обороны России заявило, что "не имеет никакого отношения" к якобы падению ракет на территории Польши.

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Темы: Кулеба ДмитрийПольшаобстрелРосcия
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