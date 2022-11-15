МИД: Теория России о том, что в Польше упала ракета с украинской ПВО - ложь

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что в Польше упали обломки не от украинской ПВО.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "Россия сейчас продвигает конспирологическую теорию о том, что на территории Польши якобы упала ракета украинской противовоздушной обороны. Это неправда.

Не надо подыгрывать российской пропаганде или распространять ее месседжи. Этот урок следовало усвоить давно, еще после сбития MH17".

Напомним: