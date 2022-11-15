Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом і Байденом, скликає Раду нацбезпеки

Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і американським візаві Джо Байденом у зв’язку з вибухами біля кордону з Україною, які могло спричинити падіння російських ракет.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомив Столтенберг у Twitter за підсумками розмови, НАТО стежить за ситуацією і члени Альянсу проводять тісні консультації. "Важливо, щоб усі факти були встановлені", – наголосив він.

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Канцелярія польського президента за підсумками розмови зазначила, що Варшава верифікує обґрунтованість застосування статті 4 Договору про НАТО".

Там також повідомили про розмову Дуди з Байденом, але поки що її подробиць у відкритому доступі немає.

Пізніше канцелярія президента Польщі повідомила про його рішення скликати на 12:00 в середу засідання Ради національної безпеки.

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Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.

Міністерство оборони Росії заявило, що "не має жодного стосунку" до нібито падіння ракет на території Польщі.