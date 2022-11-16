Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом, созывает Совет нацбезопасности

Президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и американским визави Джо Байденом в связи со взрывами у границы с Украиной, которые могло вызвать падение российских ракет.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщил Столтенберг в Twitter по итогам разговора, НАТО следит за ситуацией и члены Альянса проводят тесные консультации. "Важно, чтобы все факты были установлены", - подчеркнул он.

Канцелярия польского президента по итогам разговора отметила, что Варшава верифицирует обоснованность применения статьи 4 Договора о НАТО".

Там также сообщили о разговоре Дуды с Байденом, но пока что его подробностей в открытом доступе нет.

Позже канцелярия президента Польши сообщила о его решении созвать на 12:00 в среду заседание Совета национальной безопасности.

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

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Ранее агентство АР сообщило: американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека. Но в Пентагоне официально эту версию не подтвердили.

Министерство обороны России заявило, что "не имеет никакого отношения" к якобы падению ракет на территории Польши.