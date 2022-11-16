Вибухи в Польщі: посли Альянсу зустрінуться в середу на підставі статті 4 Договору про НАТО – Reuters

Посли країн-членів Північноатлантичного Альянсу зустрінуться в середу на прохання Польщі на підставі статті 4 Договору про НАТО – обговорення стосуватиметься вибухів на польській території, ймовірно спричинених російськими ракетами.

Про це агенції Reuters повідомили два європейські дипломати, передає "Європейська правда".

Один з дипломатів заявив, що НАТО буде діяти обережно і потребує часу для перевірки того, як саме відбувся інцидент.

Раніше Польща оголосила, що вивчає підстави задіяти статтю 4 Північноатлантичного договору. Згідно з нею, сторони "проводитимуть спільні консультації, коли, на думку будь-якої з них, територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із Сторін загрожує небезпека".

Як зазначає Reuters, у середу мала відбутися чергова зустріч послів держав НАТО.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.

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Міністерство оборони Росії заявило, що "не має жодного стосунку" до нібито падіння ракет на території Польщі.

Уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність деяких військових підрозділів після вибуху, а також розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.