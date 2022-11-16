Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибухи в Польщі: посли Альянсу зустрінуться в середу на підставі статті 4 Договору про НАТО – Reuters

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 00:35
фото Getty Images

Посли країн-членів Північноатлантичного Альянсу зустрінуться в середу на прохання Польщі на підставі статті 4 Договору про НАТО – обговорення стосуватиметься вибухів на польській території, ймовірно спричинених російськими ракетами.

Про це агенції Reuters повідомили два європейські дипломати, передає "Європейська правда".

Один з дипломатів заявив, що НАТО буде діяти обережно і потребує часу для перевірки того, як саме відбувся інцидент.

Раніше Польща оголосила, що вивчає підстави задіяти статтю 4 Північноатлантичного договору. Згідно з нею, сторони "проводитимуть спільні консультації, коли, на думку будь-якої з них, територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із Сторін загрожує небезпека".

Як зазначає Reuters, у середу мала відбутися чергова зустріч послів держав НАТО.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство оборони Росії заявило, що "не має жодного стосунку" до нібито падіння ракет на території Польщі.

Уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність деяких військових підрозділів після вибуху, а також розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: НАТОПольщаобстріл
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Чия б ракета не впала у Польщі, Росія несе за це повну відповідальність – Білий дім

Зеленський про вибух у Польщі: Я не сумніваюся, що це була не наша ракета

відеоРосіяни замінували поліцію Херсона: відділок довелося підірвати

В Україні перейменували місто Новоград-Волинський

Рада просить викинути Росію з G20

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 19 лютого

Усі новини...
НАТО
Вибухи в Польщі: Дуда обговорив ситуацію зі Столтенбергом і Байденом, скликає Раду нацбезпеки
У США відбулися військові навчання, які імітували російське вторгнення в Європу
Швеція проти розміщення ядерної зброї на своїй території після вступу до НАТО
Останні новини
22:04
Зеленський доручив Данілову розібратися із блокуванням "Страни"
21:40
Понад 2,5 тис. шкільних укриттів забезпечені Wi-Fi – Мінцифра
21:22
відео"Найгарячіша точка в країні": поліція врятувала з Бахмута родину, яка пережила авіаудар РФ
21:19
Зеленський про Ізраїль і ППО: Нетаньягу обіцяв розібратися з цим питанням
21:13
Зеленський розповів про сигнали від інших країн щодо переговорів з РФ
21:09
Кадиров ще з вересня перебуває в розшуку СБУ
21:00
Зеленський заявив, що Україна з часом збудує "паралельну мережу", щоб мати електрику
20:54
Зеленський пропонує гарантам із Будапештського меморандуму підписати нову "серйозну" угоду
20:47
Якщо ми переживемо цю зиму, ми точно переможемо у цій війні – Зеленський
20:19
Кабмін спростив вимоги для продажу генераторів та акумуляторів
Усі новини...