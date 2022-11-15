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Вибухи в Польщі: посли Альянсу зустрінуться в середу на підставі статті 4 Договору про НАТО – Reuters

"Європейська правда"Вівторок, 15 листопада 2022, 23:35
Вибухи в Польщі: посли Альянсу зустрінуться в середу на підставі статті 4 Договору про НАТО – Reuters
фото Getty Images

Посли країн-членів Північноатлантичного Альянсу зустрінуться в середу на прохання Польщі на підставі статті 4 Договору про НАТО – обговорення стосуватиметься вибухів на польській території, ймовірно спричинених російськими ракетами.

Про це агенції Reuters повідомили два європейські дипломати, передає "Європейська правда".

Один з дипломатів заявив, що НАТО буде діяти обережно і потребує часу для перевірки того, як саме відбувся інцидент.

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Раніше Польща оголосила, що вивчає підстави задіяти статтю 4 Північноатлантичного договору. Згідно з нею, сторони "проводитимуть спільні консультації, коли, на думку будь-якої з них, територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із Сторін загрожує небезпека".

Як зазначає Reuters, у середу мала відбутися чергова зустріч послів держав НАТО.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

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Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.

Міністерство оборони Росії заявило, що "не має жодного стосунку" до нібито падіння ракет на території Польщі.

Уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність деяких військових підрозділів після вибуху, а також розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.

Теми: НАТОПольщаобстріл
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