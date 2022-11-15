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Взрывы в Польше: послы Альянса встретятся в среду на основании статьи 4 Договора о НАТО - Reuters

"Европейская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 23:35
Взрывы в Польше: послы Альянса встретятся в среду на основании статьи 4 Договора о НАТО - Reuters
фото Getty Images

Послы стран-членов Североатлантического Альянса встретятся в среду по просьбе Польши на основании статьи 4 Договора о НАТО - обсуждение будет касаться взрывов на польской территории, вероятно вызванных российскими ракетами.

Об этом агентству Reuters сообщили два европейских дипломата, передает "Европейская правда".

Один из дипломатов заявил, что НАТО будет действовать осторожно и требует времени для проверки того, как именно произошел инцидент.

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Ранее Польша объявила, что изучает основания задействовать статью 4 Североатлантического договора. Согласно ей, стороны "будут проводить совместные консультации, когда, по мнению любой из них, территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из Сторон угрожает опасность".

Как отмечает Reuters, в среду должна была состояться очередная встреча послов государств НАТО.

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

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Ранее агентство АР сообщило: американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека. Но в Пентагоне официально эту версию не подтвердили.

Министерство обороны России заявило, что "не имеет никакого отношения" к якобы падению ракет на территории Польши.

Правительство Польши приняло решение повысить боеготовность некоторых военных подразделений после взрыва, а также рассмотреть возможность задействовать статью 4 Договора о НАТО.

Темы: НАТОПольшаобстрел
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