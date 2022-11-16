Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрывы в Польше: послы Альянса встретятся в среду на основании статьи 4 Договора о НАТО - Reuters

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 00:35
фото Getty Images

Послы стран-членов Североатлантического Альянса встретятся в среду по просьбе Польши на основании статьи 4 Договора о НАТО - обсуждение будет касаться взрывов на польской территории, вероятно вызванных российскими ракетами.

Об этом агентству Reuters сообщили два европейских дипломата, передает "Европейская правда".

Один из дипломатов заявил, что НАТО будет действовать осторожно и требует времени для проверки того, как именно произошел инцидент.

Ранее Польша объявила, что изучает основания задействовать статью 4 Североатлантического договора. Согласно ей, стороны "будут проводить совместные консультации, когда, по мнению любой из них, территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из Сторон угрожает опасность".

Как отмечает Reuters, в среду должна была состояться очередная встреча послов государств НАТО.

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Ранее агентство АР сообщило: американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека. Но в Пентагоне официально эту версию не подтвердили.

ВИДЕО ДНЯ

Министерство обороны России заявило, что "не имеет никакого отношения" к якобы падению ракет на территории Польши.

Правительство Польши приняло решение повысить боеготовность некоторых военных подразделений после взрыва, а также рассмотреть возможность задействовать статью 4 Договора о НАТО.

Поддержите УП на Patreon

Темы: НАТОПольшаобстрел
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Чья бы ракета не упала в Польше, Россия несет за это полную ответственность – Белый дом

Зеленский о взрыве в Польше: Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета

видеоРоссияне заминировали полицию Херсона: участок пришлось подорвать

В Украине переименовали город Новоград-Волынский

Рада просит выбросить Россию из G20

Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля

Все новости...
НАТО
Взрывы в Польше: Дуда обсудил ситуацию со Столтенбергом и Байденом, созывает Совет нацбезопасности
В США состоялись военные учения, которые имитировали российское вторжение в Европу
Швеция против размещения ядерного оружия на своей территории после вступления в НАТО
Последние новости
21:40
Более 2,5 тыс. школьных укрытий обеспечены Wi-Fi – Минцифра
21:22
видео"Самая горячая точка в стране": полиция спасла из Бахмута семью, которая пережила авиаудар РФ
21:19
Зеленский об Израиле и ПВО: Нетаньяху обещал разобраться с этим вопросом
21:13
Зеленский рассказал о сигналах от других стран насчет переговоров с РФ
21:09
Кадыров еще с сентября находится в розыске СБУ
21:00
Зеленский заявил, что Украина со временем построит "параллельную сеть", чтобы иметь электричество
20:54
Зеленский предлагает гарантам из Будапештского меморандума подписать новое "серьезное" соглашение
20:47
Если мы переживем эту зиму, мы точно победим в этой войне – Зеленский
20:19
Кабмин упростил требования для продажи генераторов и аккумуляторов
20:13
Чья бы ракета не упала в Польше, Россия несет за это полную ответственность – Белый дом
Все новости...