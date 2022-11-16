У Польщі підтвердили, що на її територію впала російська ракета, і викликали посла РФ

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що на територію країни в другій половині дня у вівторок впала ракета російського виробництва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"15 листопада 2022 року відбувся черговий багатогодинний масований обстріл збройними силами Російської Федерації всієї території України та її критичної інфраструктури. О 15:40 в районі села Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинуло двоє громадян Республіки Польща", - йдеться в повідомленні польського МЗС, опублікованому пізно ввечері у вівторок.

Там додали, що у зв'язку з інцидентом міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау викликав посла Росії до МЗС з вимогою негайно надати детальні пояснення.

Досі Варшава офіційно не підтверджувала, що на її території впала саме російська ракета.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.

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Міністерство оборони Росії заявило, що "не має жодного стосунку" до нібито падіння ракет на території Польщі.

Уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність деяких військових підрозділів після вибуху, а також розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.