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У Польщі підтвердили, що на її територію впала російська ракета, і викликали посла РФ

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 00:13
У Польщі підтвердили, що на її територію впала російська ракета, і викликали посла РФ
фото twitter.com/wolski_jaros

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що на територію країни в другій половині дня у вівторок впала ракета російського виробництва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"15 листопада 2022 року відбувся черговий багатогодинний масований обстріл збройними силами Російської Федерації всієї території України та її критичної інфраструктури. О 15:40 в районі села Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинуло двоє громадян Республіки Польща", - йдеться в повідомленні польського МЗС, опублікованому пізно ввечері у вівторок.

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Там додали, що у зв'язку з інцидентом міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау викликав посла Росії до МЗС з вимогою негайно надати детальні пояснення.

Досі Варшава офіційно не підтверджувала, що на її території впала саме російська ракета.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

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Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.

Міністерство оборони Росії заявило, що "не має жодного стосунку" до нібито падіння ракет на території Польщі.

Уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність деяких військових підрозділів після вибуху, а також розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.

Теми: ПольщаРосія
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