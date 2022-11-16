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В Польше подтвердили, что на ее территорию упала российская ракета, и вызвали посла РФ

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 01:13
фото twitter.com/wolski_jaros

Министерство иностранных дел Польши заявило, что на территорию страны во второй половине дня во вторник упала ракета российского производства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"15 ноября 2022 года состоялся очередной многочасовой массированный обстрел вооруженными силами Российской Федерации всей территории Украины и ее критической инфраструктуры. В 15:40 в районе села Пшеводув Грубешовского уезда Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли двое граждан Республики Польша", - говорится в сообщении польского МИД, опубликованном поздно вечером во вторник.

Там добавили, что в связи с инцидентом министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла России в МИД с требованием немедленно предоставить подробные объяснения.

До сих пор Варшава официально не подтверждала, что на ее территории упала именно российская ракета.

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Ранее агентство АР сообщило: американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека. Но в Пентагоне официально эту версию не подтвердили.

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Министерство обороны России заявило, что "не имеет никакого отношения" к якобы падению ракет на территории Польши.

Правительство Польши приняло решение повысить боеготовность некоторых военных подразделений после взрыва, а также рассмотреть возможность задействовать статью 4 Договора о НАТО.

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Темы: ПольшаРосcия
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