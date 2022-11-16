Дуда: у нас поки немає інформації про те, хто саме запустив ракету по Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

"Розслідування буде союзницьким. На даний момент у нас немає доказів того, хто випустив ракету. Це була ракета російського виробництва, але розслідування триває", – поінформував Дуда.

Реклама:

Він розповів, що мав розмови з кількома лідерами, зокрема президентом України Володимиром Зеленським. "Зеленський запевнив мене, що це була ракета, випущена з території Російської Федерації", – додав польський президент.

Дуда наголосив, що "те, що сталося, було поодиноким випадком".

"Немає жодних ознак того, що відбуваються подальші. Польські солдати перебувають на місці. Союзницька підтримка нас є, і зобов'язання виконуються. Ми працюємо. Завтра ще один важливий день – засідання Ради національної безпеки. Прошу всіх зберігати спокій", – підсумував він.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

За його підсумками уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність деяких військових підрозділів після вибуху, а також розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО. Крім того, польське МЗС заявило, що на територію Польщі впала російська ракета, і викликало посла РФ.

Міністерство оборони Росії стверджує, що "не має жодного стосунку" до нібито падіння ракет на території Польщі.