Дуда: у нас пока нет информации о том, кто именно запустил ракету по Польше

Президент Польши Анджей Дуда в обращении в ночь на среду заявил, что Варшава не имеет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что она российского производства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Расследование будет союзническим. На данный момент у нас нет доказательств того, кто выпустил ракету. Это была ракета российского производства, но расследование продолжается", - сообщил Дуда.

Он рассказал, что имел разговоры с несколькими лидерами, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Зеленский заверил меня, что это была ракета, выпущенная с территории Российской Федерации", - добавил польский президент.

Дуда подчеркнул, что "то, что произошло, было единичным случаем".

"Нет никаких признаков того, что происходят дальнейшие. Польские солдаты находятся на месте. Союзническая поддержка нас есть, и обязательства выполняются. Мы работаем. Завтра еще один важный день - заседание Совета национальной безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие", - подытожил он.

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

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По его итогам правительство Польши приняло решение повысить боеготовность некоторых военных подразделений, а также рассмотреть возможность задействовать статью 4 Договора о НАТО. Кроме того, польский МИД заявил, что на территорию Польши упала российская ракета, и вызвал посла РФ.

Министерство обороны России утверждает, что "не имеет никакого отношения" к якобы падению ракет на территории Польши.