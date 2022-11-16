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ЗСУ вдарили по позиціях ворога на лівому березі Дніпра і в районі Кінбурнської коси – командування

Ольга Глущенко Середа, 16 листопада 2022, 02:40
ЗСУ вдарили по позиціях ворога на лівому березі Дніпра і в районі Кінбурнської коси – командування
український військовий, ілюстративне фото ОК Південь

Протягом минулого дня Сили оборони завдали ударів по загарбниках на лівому березі Дніпра і в районі Кінбурнської коси, виконавши понад 50 вогневих завдань.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння на лівому березі Дніпра і в районі Кінбурнської коси та виконали понад 50 вогневих завдань".

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Деталі: Як зазначають у командуванні, за результатами вогневого ураження, ліквідовано17 загарбників та знищено і пошкоджено 15 одиниць автобронетехніки, 2 самохідні артилерійські установки та розвідувальний безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Окрім того, знищено 2 склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках. Решта втрат противника, дорозвідуються.

Теми: Збройні силивійна
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