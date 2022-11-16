ВСУ ударили по позициям врага на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы – командование

В течение прошлого дня Силы обороны нанесли удары по захватчикам на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы, выполнив более 50 огневых задач.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны в течение дня осуществляли огневое воздействие по позициям врага и районах сосредоточения живой силы, техники и вооружения на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы и выполнили более 50 огневых задач".

Детали: Как отмечают в командовании, по результатам огневого поражения, ликвидировано 17 захватчиков и уничтожено и повреждено 15 единиц автобронетехники, 2 самоходные артиллерийские установки и разведывательный беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Кроме того, уничтожено 2 склада боеприпасов в Новой Каховке и Олешках. Остальные потери противника, доразведываются.