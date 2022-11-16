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Ворожий флот з Чорного моря загрожує 20 "Калібрами" – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Середа, 16 листопада 2022, 05:20
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

У Чорному морі маневрують 14 ворожих кораблів та катерів, серед яких – 4 носії, споряджених 20 крилатими ракетами типу "Калібр".

Джерело: оперативне командування "Південь"

Деталі: Військові ОК "Південь" повідомляють, що у Чорному морі поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму маневрують 14 кораблів та катерів ворожого флоту.

У числі російського корабельного угрупування – 4 носії, споряджених 20 крилатими ракетами типу "Калібр".

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Теми: Чорне мореРосіявійна
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