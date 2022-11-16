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Вражеский флот из Черного моря угрожает 20 "Калибрами" – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоСреда, 16 ноября 2022, 04:20
Вражеский флот из Черного моря угрожает 20 Калибрами – ОК Юг
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

В Черном море маневрируют 14 вражеских кораблей и катеров, среди которых - 4 носителя, снаряженных 20 крылатыми ракетами типа "Калибр".

Источник: оперативное командование "Юг"

Детали: Военные ОК "Юг" сообщают, что в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма маневрируют 14 кораблей и катеров вражеского флота.

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В числе российской корабельной группировки – 4 носителя, снаряженных 20 крылатыми ракетами типа "Калибр".

Темы: Черное мореРосcиявойна
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