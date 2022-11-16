Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ за добу вразили 14 районів зосередження ворога – зведення

Ольга Глущенко Середа, 16 листопада 2022, 07:32
фото: Генштаб

Сили оборони у вівторок з неба і землі вдарили по 14 районах зосередження окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: За минулу добу українські воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Новомихайлівка та Времівка Донецької області.

Протягом минулої доби російська федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктурі України.

Крім того, ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти по лінії зіткнення. Так, за минулу добу окупанти завдали 43 авіаційних удари та здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

ВІДЕО ДНЯ
  • на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Краснопілля, Рижівка, Кіндратівка та Славгород Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Стариця, Стрілеча, Глибоке, Тернова, Козача Лопань та Гоптівка;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Терни, Площанка, Кислівка, Макіївка, Зарічне, Білогорівка та Спірне;
  • на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Соледар, Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Курдюмівка, Озарянівка, Зеленопілля, Яковлівка, Нью-Йорк та Опитне;
  • на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Новокалинове;
  • на Новопавлівському напрямку – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Павлівка, Пречистівка;
  • на Запорізькому напрямку – з танків та артилерії, по районах населених пунктів Залізничне, Щербаки, Темирівка, Степногірськ, Білогір’я, Дорожнянка, Малинівка, Ольгівське, Новопіль, Гуляйполе;
  • на Херсонському напрямку – з усього спектру артилерії, по районах Іллінки, Дудчан, Качкарівки та Придніпровського.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 14 ударів. Під ураження потрапили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів окупантів.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

МАГАТЕ: Через ракетну атаку росіян постраждали дві українські АЕС

ППО, артилерія, боєприпаси: глава Пентагону підсумував результати "Рамштайну-7" для України

Зеленський доручив Данілову розібратися із блокуванням "Страни"

Чия б ракета не впала у Польщі, Росія несе за це повну відповідальність – Білий дім

Зеленський про вибух у Польщі: Я не сумніваюся, що це була не наша ракета

відеоРосіяни замінували поліцію Херсона: відділок довелося підірвати

Усі новини...
Генштаб
У боях за Майорськ ворожий батальйон втратив понад 50% складу – штаб
Біля Кремінної окупанти втратили управління окремими підрозділами – Генштаб
Підрозділи окупантів їдуть зі Скадовського й Генічеського районів до Криму – Генштаб
Останні новини
05:12
"Росія несе відповідальність" – Трюдо про падіння ракети в Польщі
04:27
Північна Корея знову запустила балістичну ракету – ЗМІ
03:45
Республіканці перемагають у Палаті представників Штатів – CNN
03:18
МАГАТЕ: Через ракетну атаку росіян постраждали дві українські АЕС
02:24
ЗСУ на півдні зі стрілецької зброї знищили два ударні дрони ворога – командування
01:44
"Вільний світ з нами, поки ми не переможемо" – Резніков про сьомий "Рамштайн"
01:15
Голова ОВА попередив про екстрені вимкнення електрики на Київщині
00:57
Уряд Естонії провів екстрене засідання через падіння ракети в Польщі – прямої загрози не побачив
00:09
"Російська онуча": віцеспікерка польського Сейму поставила на місце антиукраїнського депутата
23:50
Серіали, які вийшли восени: добірка
Усі новини...