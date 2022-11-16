ВСУ за сутки поразили 14 районов сосредоточения врага – сводка

Силы обороны во вторник с неба и земли ударили по 14 районам сосредоточения оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки украинские воины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Новокалиново, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Новомихайловка и Временка Донецкой области.

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За прошедшие сутки российская федерация нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.

Кроме того, враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты по линии соприкосновения. Так, за минувшие сутки оккупанты нанесли 43 авиационных удара и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

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На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Краснополье, Рыжевка, Кондратовка и Славгород Сумской области;

на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Волчанск, Каменка, Старица, Стрелечья, Глубокое, Терновая, Казачья Лопань и Гоптовка;

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Терны, Площанка, Кисловка, Макеевка, Заречное, Белогоровка и Спирное;

на Бахмутском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Соледар, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Курдюмовка, Озаряновка, Зеленополье, Яковлевка, Нью-Йорк и Опытное;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новокалиново;

на Новопавловском направлении - из танков и артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Павловка, Пречистовка;

на Запорожском направлении - из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Железнодорожное, Щербаки, Темировка, Степногорск, Белогорье, Дорожнянка, Малиновка, Ольговское, Новополье, Гуляйполе;

на Херсонском направлении - из всего спектра артиллерии, по районам Ильинки, Дудчан, Качкаровки и Приднепровского.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов. Под поражение попали 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов оккупантов.