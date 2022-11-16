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У боях за Майорськ ворожий батальйон втратив понад 50% складу – штаб

Ольга Глущенко Середа, 16 листопада 2022, 07:47
Розбита ворожа техніка, фото: Генштаб

У боях за Майорськ один із територіальних батальйонів втратив 50% складу і був розформований.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У зв’язку зі значними втратами в ході ведення бойових дій, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей у підрозділах окупаційних військ почастішали випадки дезертирства, та значно погіршився морально-психологічний стан".

Деталі: За даними штабу, після боїв у районі населеного пункту Майорськ втратив боєздатність 1-й горлівський територіальний батальйон.

"Втрати у ньому склали понад 50 відсотків вбитими та пораненими, морально-психологічний стан військовослужбовців незадовільний", – зазначають у Генштабі.

У зв’язку з цією ситуацією, вороже командуванням розформувало зазначений підрозділ. Залишки особового складу розподілили по інших військових частинах.

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Теми: війнаГенштаб
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