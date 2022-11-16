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В боях за Майорск вражеский батальон потерял более 50% состава - штаб

Ольга ГлущенкоСреда, 16 ноября 2022, 06:47
В боях за Майорск вражеский батальон потерял более 50% состава - штаб
Разбитая вражеская техника, фото: Генштаб

В боях за Майорск один из территориальных батальонов потерял 50% состава и был расформирован.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В связи со значительными потерями в ходе ведения боевых действий, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства, и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние".

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Детали: По данным штаба, после боев в районе населенного пункта Майорск потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон.

"Потери в нем составили более 50 процентов убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное", - отмечают в Генштабе.

В связи с этой ситуацией, вражеское командование расформировало указанное подразделение. Остатки личного состава распределили по другим воинским частям.

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Темы: войнаГенштаб
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