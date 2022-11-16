У Нікополі росіяни поцілили у десять приватних будинків

У ніч на 16 листопада російські війська знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Уночі напружено було на Нікопольщині. Росіяни завдали ударів по трьох громадах - Марганецькій, Нікопольській та Червоногригорівській. Накрили нічні міста й села "Градами" і важкою артилерією. Обійшлося без загиблих та поранених.

У Нікополі російські снаряди поцілили у десять приватних будинків. Понівечили господарські споруди, автівки, газопровід та лінії електропередач. Зайнялася пожежа у одній з осель. Вогнеборці полум’я уже утихомирили".

Деталі: У решті районів було голосно через сирени, та обійшлося без "прильотів".