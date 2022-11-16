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В Никополе россияне попали в десять частных домов

Елена РощинаСреда, 16 ноября 2022, 07:13

В ночь на 16 ноября российские войска снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Ночью напряженно было на Никопольщине. Россияне нанесли удары по трем общинам – Марганецкой, Никопольской и Красногригоревской. Накрыли ночные города и села "Градами" и тяжелой артиллерией. Обошлось без погибших и раненых.

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В Никополе российские снаряды попали в десять частных домов. Повредили хозяйственные постройки, автомобили, газопровод и линии электропередач. Разгорелся пожар в одном из домов. Пожарные пламя уже укротили".

Детали: В остальных районах было громко из-за сирены, и обошлось без "прилетов".

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Темы: Днепропетровская областьНикопольвойна
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