В Никополе россияне попали в десять частных домов
Среда, 16 ноября 2022, 08:13
В ночь на 16 ноября российские войска снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Прямая речь: "Ночью напряженно было на Никопольщине. Россияне нанесли удары по трем общинам – Марганецкой, Никопольской и Красногригоревской. Накрыли ночные города и села "Градами" и тяжелой артиллерией. Обошлось без погибших и раненых.
В Никополе российские снаряды попали в десять частных домов. Повредили хозяйственные постройки, автомобили, газопровод и линии электропередач. Разгорелся пожар в одном из домов. Пожарные пламя уже укротили".
Детали: В остальных районах было громко из-за сирены, и обошлось без "прилетов".