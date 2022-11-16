Росія втратила на війні ще 630 загарбників, 14 безпілотників і засіб ППО
Середа, 16 листопада 2022, 09:29
Близько 630 російських загарбників убито за минулу добу в Україні, Росія також втратила орієнтовно по 10 танків та артилерійських систем, один засіб ППО, 14 безпілотників, 24 ББМ тощо.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ вранці 16 листопада
Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.
Загальні бойові втрати РФ із 24.02 до 16.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 82 710 (+630) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2871 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5797 (+24) од,
- артилерійських систем – 1860 (+10) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+1) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14),
- крилаті ракети ‒ 3474 (+75),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 160 (+0).
Дані уточнюються.