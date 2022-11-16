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Росія втратила на війні ще 630 загарбників, 14 безпілотників і засіб ППО

Олена РощінаСереда, 16 листопада 2022, 08:29

Близько 630 російських загарбників убито за минулу добу в Україні, Росія також втратила орієнтовно по 10 танків та артилерійських систем, один засіб ППО, 14 безпілотників, 24 ББМ тощо.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ вранці 16 листопада

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. 

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Загальні бойові втрати РФ із 24.02 до 16.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 82 710 (+630) осіб ліквідовано 
  • танків ‒ 2871 (+10) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 5797 (+24) од,
  • артилерійських систем – 1860 (+10) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 209 (+1) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 3474 (+75),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 (+9) од,
  • спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

Дані уточнюються.

 

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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