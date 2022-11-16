Росія втратила на війні ще 630 загарбників, 14 безпілотників і засіб ППО

Близько 630 російських загарбників убито за минулу добу в Україні, Росія також втратила орієнтовно по 10 танків та артилерійських систем, один засіб ППО, 14 безпілотників, 24 ББМ тощо.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ вранці 16 листопада

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

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Загальні бойові втрати РФ із 24.02 до 16.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 82 710 (+630) осіб ліквідовано

танків ‒ 2871 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 5797 (+24) од,

артилерійських систем – 1860 (+10) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+1) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14),

крилаті ракети ‒ 3474 (+75),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

Дані уточнюються.