Россия потеряла на войне еще 630 захватчиков, 14 беспилотников и средство ПВО
Среда, 16 ноября 2022, 08:29
Около 630 российских захватчиков убиты за прошедшие сутки в Украине, Россия также потеряла ориентировочно по 10 танков и артиллерийских систем, одно средство ПВО, 14 беспилотников, 24 ББМ и тому подобное.
Источник: Генеральный штаб ВСУ утром 16 ноября
Детали: Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.
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Общие боевые потери РФ с 24.02 по 16.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 82 710 (+630) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2871 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5 797 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 1 860 (+10) ед,
- РСЗО – 393 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 209 (+1) ед,
- самолетов – 278 (+0) ед,
- вертолетов – 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 525 (+14),
- крылатые ракеты – 3 474 (+75),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4 360 (+9) ед,
- специальная техника – 160 (+0).
Данные уточняются.
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