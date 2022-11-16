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Россия потеряла на войне еще 630 захватчиков, 14 беспилотников и средство ПВО

Елена РощинаСреда, 16 ноября 2022, 08:29

Около 630 российских захватчиков убиты за прошедшие сутки в Украине, Россия также потеряла ориентировочно по 10 танков и артиллерийских систем, одно средство ПВО, 14 беспилотников, 24 ББМ и тому подобное.

Источник: Генеральный штаб ВСУ утром 16 ноября

Детали: Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

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Общие боевые потери РФ с 24.02 по 16.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 82 710 (+630) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2871 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5 797 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 1 860 (+10) ед,
  • РСЗО – 393 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 209 (+1) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 525 (+14),
  • крылатые ракеты – 3 474 (+75),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4 360 (+9) ед,
  • специальная техника – 160 (+0).

Данные уточняются.

 

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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