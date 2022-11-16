Россия потеряла на войне еще 630 захватчиков, 14 беспилотников и средство ПВО

Около 630 российских захватчиков убиты за прошедшие сутки в Украине, Россия также потеряла ориентировочно по 10 танков и артиллерийских систем, одно средство ПВО, 14 беспилотников, 24 ББМ и тому подобное.

Источник: Генеральный штаб ВСУ утром 16 ноября

Детали: Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

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Общие боевые потери РФ с 24.02 по 16.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 82 710 (+630) человек ликвидировано,

танков ‒ 2871 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5 797 (+24) ед,

артиллерийских систем – 1 860 (+10) ед,

РСЗО – 393 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 209 (+1) ед,

самолетов – 278 (+0) ед,

вертолетов – 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 525 (+14),

крылатые ракеты – 3 474 (+75),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4 360 (+9) ед,

специальная техника – 160 (+0).

Данные уточняются.