Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия потеряла на войне еще 630 захватчиков, 14 беспилотников и средство ПВО

Елена РощинаСреда, 16 ноября 2022, 09:29

Около 630 российских захватчиков убиты за прошедшие сутки в Украине, Россия также потеряла ориентировочно по 10 танков и артиллерийских систем, одно средство ПВО, 14 беспилотников, 24 ББМ и тому подобное.

Источник: Генеральный штаб ВСУ утром 16 ноября

Детали: Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Общие боевые потери РФ с 24.02 по 16.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 82 710 (+630) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2871 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5 797 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 1 860 (+10) ед,
  • РСЗО – 393 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 209 (+1) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 525 (+14),
  • крылатые ракеты – 3 474 (+75),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4 360 (+9) ед,
  • специальная техника – 160 (+0).

Данные уточняются.

 

Поддержите УП на Patreon

Темы: РосcиявойнаГенштаб
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия усиленно рекламирует вывоз и принудительное усыновление украинских детей - ISW

МАГАТЭ: Из-за ракетной атаки россиян пострадали две украинские АЭС

ПВО, артиллерия, боеприпасы: глава Пентагона подытожил результаты "Рамштайн-7" для Украины

Зеленский поручил Данилову разобраться с блокировкой "Страны"

Чья бы ракета не упала в Польше, Россия несет за это полную ответственность – Белый дом

Зеленский о взрыве в Польше: Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета

Все новости...
Росcия
Эрдоган о падении ракеты в Польше: Не думаю, что это имеет отношение к России
G20 в совместном заявлении "большинством" осудила войну РФ против Украины
Оккупанты депортируют жителей Херсонщины на юг РФ – ЦНС
Последние новости
07:43
фотоОбстрелы Никополя: враг попал в 20 домов, повреждена линия электропередач
07:27
В Нидерландах готовятся огласить приговор по делу MH17
07:14
ВСУ уничтожили вражеский штаб в Мелитополе 2 пункта управления россиян – сводка
06:50
Канада предоставляет Украине еще около $34 млн военной помощи
06:18
Враг уменьшил корабельную группировку в Черном море до 7 кораблей - ОК "Юг"
05:57
Россия усиленно рекламирует вывоз и принудительное усыновление украинских детей - ISW
05:12
"Россия несет ответственность" – Трюдо о падении ракеты в Польше
04:27
Северная Корея снова запустила баллистическую ракету – СМИ
03:45
Республиканцы побеждают в Палате представителей Штатов – CNN
03:18
МАГАТЭ: Из-за ракетной атаки россиян пострадали две украинские АЭС
Все новости...