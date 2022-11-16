Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти депортують мешканців Херсонщини на південь РФ – ЦНС

Ірина БалачукСереда, 16 листопада 2022, 09:37
Скриншот з google.maps

Росіяни примусово "евакуюють" українців з тимчасово окупованих територій України, зокрема з Херсонської області, у південні регіони Росії – так Кремль хоче виправити демографічну ситуацію на території РФ і попередити можливі визвольні рухи у майбутньому.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Евакуація відбувається не добровільно. Фактично Москва спочатку генерує гуманітарну кризу в регіоні й вивозить звідти заклади медицини, освіти й аптеки.

Коли життя вже в місті немає, то мешканцям розповідають про наступ ЗСУ й бомбардування, та встановлюють дедлайни, які психологічно тиснуть на людей. Коли цивільне населення з тимчасово окупованих територій, переважно з Херсонщини, піддається паніці, то їх "евакуюють" до південного федерального округу РФ".

Деталі: За даними ЦНС, людей депортують до Краснодарського та Ставропольського країв. При цьому їм закривають виїзд до вільної України. Місцеві мешканці, які обрали лишитися на окупованій території, вимушені жити в умовах продовольчої та гуманітарної кризи.

Також повідомляється, що окупанти посилюють репресії проти мирного населення.

Росіяни обіцяють людям грошові виплати і відшкодування придбання житла, але відбувається це лише на словах.

ВІДЕО ДНЯ

Також росіяни під приводом оздоровлення в таборах виманюють з ТОТ дітей. Але повертати їх батькам відмовляються, а коли батьки виїжджають по дітей, то їм закривають виїзд назад нібито через те, що в регіоні "воєнний стан".

Центр національного спротиву закликає населення на ТОТ виїжджати на підконтрольні Україні території. Повідомляється, що зараз це можливо зробити через пункт пропуску Василівка у Запорізькій області.

Чому це важливо. За даними ЦНС, українців переселяють в регіони, які за останні десятиліття активно заселяють народи Кавказу. Спротив вважає, що Кремль таким чином хоче збалансувати демографічну ситуацію в регіоні, бо не відкидає сценарію активних визвольних рухів народів, які населяють Росію.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: Херсонська областьдепортація Росіяокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія посилено рекламує вивезення і примусове всиновлення українських дітей – ISW

МАГАТЕ: Через ракетну атаку росіян постраждали дві українські АЕС

ППО, артилерія, боєприпаси: глава Пентагону підсумував результати "Рамштайну-7" для України

Зеленський доручив Данілову розібратися із блокуванням "Страни"

Чия б ракета не впала у Польщі, Росія несе за це повну відповідальність – Білий дім

Зеленський про вибух у Польщі: Я не сумніваюся, що це була не наша ракета

Усі новини...
Херсонська область
Підрозділи окупантів їдуть зі Скадовського й Генічеського районів до Криму – Генштаб
СБУ закликала мешканців Херсонщини й Миколаївщини здавати колаборантів
Окупанти заявили, що їхня "адміністрація" залишила Нову Каховку
Останні новини
07:56
У Каховці окупанти мінують об’єкти інфраструктури і знищують вежі зв’язку – штаб
07:43
фотоОбстріли Нікополя: ворог поцілив у 20 будинків, пошкоджена лінія електропередач
07:27
У Нідерландах готуються оголосити вирок у справі MH17
07:14
ЗСУ знищили ворожий штаб у Мелітополі 2 пункти управління росіян – зведення
06:50
Канада надає Україні ще близько $34 млн військової допомоги
06:18
Ворог зменшив корабельне угрупування у Чорному морі до 7 кораблів – ОК "Південь"
05:57
Росія посилено рекламує вивезення і примусове всиновлення українських дітей – ISW
05:12
"Росія несе відповідальність" – Трюдо про падіння ракети в Польщі
04:27
Північна Корея знову запустила балістичну ракету – ЗМІ
03:45
Республіканці перемагають у Палаті представників Штатів – CNN
Усі новини...