Окупанти депортують мешканців Херсонщини на південь РФ – ЦНС

Росіяни примусово "евакуюють" українців з тимчасово окупованих територій України, зокрема з Херсонської області, у південні регіони Росії – так Кремль хоче виправити демографічну ситуацію на території РФ і попередити можливі визвольні рухи у майбутньому.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Евакуація відбувається не добровільно. Фактично Москва спочатку генерує гуманітарну кризу в регіоні й вивозить звідти заклади медицини, освіти й аптеки.

Коли життя вже в місті немає, то мешканцям розповідають про наступ ЗСУ й бомбардування, та встановлюють дедлайни, які психологічно тиснуть на людей. Коли цивільне населення з тимчасово окупованих територій, переважно з Херсонщини, піддається паніці, то їх "евакуюють" до південного федерального округу РФ".

Деталі: За даними ЦНС, людей депортують до Краснодарського та Ставропольського країв. При цьому їм закривають виїзд до вільної України. Місцеві мешканці, які обрали лишитися на окупованій території, вимушені жити в умовах продовольчої та гуманітарної кризи.

Також повідомляється, що окупанти посилюють репресії проти мирного населення.

Росіяни обіцяють людям грошові виплати і відшкодування придбання житла, але відбувається це лише на словах.

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Також росіяни під приводом оздоровлення в таборах виманюють з ТОТ дітей. Але повертати їх батькам відмовляються, а коли батьки виїжджають по дітей, то їм закривають виїзд назад нібито через те, що в регіоні "воєнний стан".

Центр національного спротиву закликає населення на ТОТ виїжджати на підконтрольні Україні території. Повідомляється, що зараз це можливо зробити через пункт пропуску Василівка у Запорізькій області.

Чому це важливо. За даними ЦНС, українців переселяють в регіони, які за останні десятиліття активно заселяють народи Кавказу. Спротив вважає, що Кремль таким чином хоче збалансувати демографічну ситуацію в регіоні, бо не відкидає сценарію активних визвольних рухів народів, які населяють Росію.