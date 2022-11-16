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Оккупанты депортируют жителей Херсонщины на юг РФ – ЦНС

Ирина БалачукСреда, 16 ноября 2022, 08:37
Оккупанты депортируют жителей Херсонщины на юг РФ – ЦНС
Скриншот из google.maps

Россияне принудительно "эвакуируют" украинцев с временно оккупированных территорий Украины, в частности из Херсонской области, в южные регионы России – так Кремль хочет исправить демографическую ситуацию на территории РФ и предупредить возможные освободительные движения в будущем.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Эвакуация происходит не добровольно. Фактически Москва сначала генерирует гуманитарный кризис в регионе и вывозит оттуда учреждения медицины, образования и аптеки.

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Когда жизни уже в городе нет, то жителям рассказывают о наступлении ВСУ и бомбардировках, и устанавливают дедлайны, которые психологически давят на людей. Когда гражданское население с временно оккупированных территорий, преимущественно с Херсонщины, поддается панике, то их "эвакуируют" в южный федеральный округ РФ".

Детали: По данным ЦНС, людей депортируют в Краснодарский и Ставропольский край. При этом им закрывают выезд на территорию свободной Украины. Местные жители, которые решили остаться на оккупированной территории, вынуждены жить в условиях продовольственного и гуманитарного кризиса.

Также сообщается, что оккупанты усиливают репрессии против мирного населения.

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Россияне обещают людям денежные выплаты и возмещение за приобретение жилья, но происходит это лишь на словах.

Также россияне под предлогом оздоровления в лагерях выманивают из ВОТ детей. Но возвращать их родителям отказываются, а когда родители выезжают за детьми, то им закрывают выезд обратно якобы из-за того, что в регионе "военное положение".

Центр национального сопротивления призывает население на ВОТ выезжать на подконтрольные Украине территории. Сообщается, что сейчас это возможно сделать через пункт пропуска Васильевка в Запорожской области.

Почему это важно. По данным ЦНС, украинцев переселяют в регионы, которые за последние десятилетия активно заселяют народы Кавказа. Сопротивление считает, что Кремль таким образом хочет сбалансировать демографическую ситуацию в регионе, так как не исключает сценария активных освободительных движений народов, населяющих Россию.

Темы: Херсонская областьдепортация Росcияоккупация
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