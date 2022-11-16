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G20 у спільній заяві "більшістю" засудила війну РФ проти України

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 09:58
Саміт G20 на Балі, фото Getty Images

"Група двадцяти" все ж погодила спільну заяву з пунктом, у якому висловлюється осуд війни Росії проти України і згадується резолюція Генасамблеї ООН із закликом до РФ вивести війська з міжнародно визнаної території України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють західні агентства, серед яких Reuters.

Три дипломатичні джерела повідомили, що декларацію погодили усі країни-учасниці групи. За словами учасника німецької делегації, текст проєкту, який опинився у розпорядженні ЗМІ ще 15 листопада, залишився без змін. 

У тексті зазначають, що "більшість країн-членів рішуче засуджують війну в Україні та наголошують, що вона спричиняє велетенські страждання та погіршує існуючі проблеми у глобальній економіці", але є і пасаж про "відмінність поглядів щодо ситуації та санкцій". Також йдеться про те, що слід дотримуватися міжнародного права, а погрози застосування ядерної зброї є неприйнятною.

Крім того, лідери вітають продовження роботи "зернового коридору" через Чорне море. 

Ухвалення спільної декларації тривалий час було під питанням через значущі відмінності позицій щодо війни Росії проти України, у тому числі через те, що Росія сама є членом "двадцятки".

Нагадаємо, на саміті дистанційно виступив і президент України Володимир Зеленський. У промові він кілька разів згадав групу як G19, "викреслюючи" з неї Росію, пояснив, чому для України неприйнятний умовний "Мінськ-3", та розповів, якими Україна бачить 10 кроків для завершення війни і вирішення створених нею проблем. 

ВІДЕО ДНЯ

"ЄвроПравда" детально розповідала про можливі рішення на Балі і значення цього саміту для України у статті та відеоблозs "Велика двадцятка" проти Путіна. Чи "за"? Деталі про саміт, де говоритимуть про майбутнє світу.

Теми: G20РосіяУкраїнавійна
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