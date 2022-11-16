G20 в совместном заявлении "большинством" осудила войну РФ против Украины

"Группа двадцати" все же согласовала совместное заявление с пунктом, в котором выражается осуждение войны России против Украины и упоминается резолюция Генассамблеи ООН с призывом к РФ вывести войска с международно признанной территории Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают западные агентства, среди которых Reuters.

Три дипломатических источника сообщили, что декларацию согласовали все страны-участницы группы. По словам участника немецкой делегации, текст проекта, который оказался в распоряжении СМИ еще 15 ноября, остался без изменений.

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В тексте отмечают, что "большинство стран-членов решительно осуждают войну в Украине и отмечают, что она вызывает огромные страдания и ухудшает существующие проблемы в глобальной экономике", но есть и пассаж о "различии взглядов относительно ситуации и санкций". Также говорится о том, что следует придерживаться международного права, а угрозы применения ядерного оружия неприемлемы.

Кроме того, лидеры приветствуют продолжение работы "зернового коридора" через Черное море.

Принятие совместной декларации долгое время было под вопросом из-за значимых различий позиций относительно войны России против Украины, в том числе из-за того, что Россия сама является членом "двадцатки".

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Напомним, на саммите дистанционно выступил и президент Украины Владимир Зеленский. В речи он несколько раз упомянул группу как G19, "вычеркивая" из нее Россию, объяснил, почему для Украины неприемлем условный "Минск-3", и рассказал, какими Украина видит 10 шагов для завершения войны и решения созданных ею проблем.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о возможных решениях на Бали и значение этого саммита для Украины в статье и видеоблоге "Большая двадцатка" против Путина. Или "за"? Детали о саммите, где будут говорить о будущем мира.