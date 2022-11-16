Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ердоган про падіння ракети в Польщі: Не думаю, що це має відношення до Росії

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 10:02
Реджеп Ердоган, фото ріа новини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що США та інші країни говорять про те, що ракета, яка впала в Польщі, не була випущена Росією.

Про це він заявив на пресконференції на саміті G20, пише "Європейська правда" із посиланням на Anadolu.

"Я маю поважати заяву Росії. Для нас важливо, що Росія сказала: "Ця справа не має до нас ніякого відношення". Заява Байдена про те, що ракети не російського виробництва, показує, що це не має нічого спільного з Росією. Розслідування має важливе значення", - сказав Ердоган.

"У той час як ми намагаємося зібрати Росію і Україну за одним столом, немає необхідності шукати третього учасника цієї війни", - додав турецький президент.

CNN Turk також наводить слова Ердогана про те, що на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем він зазначив, що слід провести "детальне дослідження цих питань". "Важливо також, що Байден сказав, що ці ракети не російського виробництва", - цитує телеканал турецького лідера.

Раніше Байден заявив, що ракета, яка вбила двох людей у Польщі, ймовірно, була випущена не з території Росії.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО. 

ВІДЕО ДНЯ

Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва. Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: ЕрдоганПольщаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія посилено рекламує вивезення і примусове всиновлення українських дітей – ISW

МАГАТЕ: Через ракетну атаку росіян постраждали дві українські АЕС

ППО, артилерія, боєприпаси: глава Пентагону підсумував результати "Рамштайну-7" для України

Зеленський доручив Данілову розібратися із блокуванням "Страни"

Чия б ракета не впала у Польщі, Росія несе за це повну відповідальність – Білий дім

Зеленський про вибух у Польщі: Я не сумніваюся, що це була не наша ракета

Усі новини...
Ердоган
Байден і Ердоган обговорили на Балі український експорт зерна, теракт у Стамбулі
Ердоган заявив, що Захід "нападає на Росію"
Ердоган назвав важливим кроком заяву Кремля про відведення військ із Херсона
Останні новини
08:10
У Києві введено екстрені відключення світла
07:56
У Каховці окупанти мінують об’єкти інфраструктури і знищують вежі зв’язку – штаб
07:43
фотоОбстріли Нікополя: ворог поцілив у 20 будинків, пошкоджена лінія електропередач
07:27
У Нідерландах готуються оголосити вирок у справі MH17
07:14
ЗСУ знищили ворожий штаб у Мелітополі 2 пункти управління росіян – зведення
06:50
Канада надає Україні ще близько $34 млн військової допомоги
06:18
Ворог зменшив корабельне угрупування у Чорному морі до 7 кораблів – ОК "Південь"
05:57
Росія посилено рекламує вивезення і примусове всиновлення українських дітей – ISW
05:12
"Росія несе відповідальність" – Трюдо про падіння ракети в Польщі
04:27
Північна Корея знову запустила балістичну ракету – ЗМІ
Усі новини...