Ердоган про падіння ракети в Польщі: Не думаю, що це має відношення до Росії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що США та інші країни говорять про те, що ракета, яка впала в Польщі, не була випущена Росією.

Про це він заявив на пресконференції на саміті G20, пише "Європейська правда" із посиланням на Anadolu.

"Я маю поважати заяву Росії. Для нас важливо, що Росія сказала: "Ця справа не має до нас ніякого відношення". Заява Байдена про те, що ракети не російського виробництва, показує, що це не має нічого спільного з Росією. Розслідування має важливе значення", - сказав Ердоган.

"У той час як ми намагаємося зібрати Росію і Україну за одним столом, немає необхідності шукати третього учасника цієї війни", - додав турецький президент.

CNN Turk також наводить слова Ердогана про те, що на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем він зазначив, що слід провести "детальне дослідження цих питань". "Важливо також, що Байден сказав, що ці ракети не російського виробництва", - цитує телеканал турецького лідера.

Раніше Байден заявив, що ракета, яка вбила двох людей у Польщі, ймовірно, була випущена не з території Росії.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва. Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів.