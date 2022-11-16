Эрдоган о падении ракеты в Польше: Не думаю, что это имеет отношение к России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США и другие страны говорят о том, что ракета, которая упала в Польше, не была выпущена Россией.

Об этом он заявил на пресс-конференции на саммите G20, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Я должен уважать заявление России. Для нас важно, что Россия сказала: "Это дело не имеет к нам никакого отношения". Заявление Байдена о том, что ракеты не российского производства, показывает, что это не имеет ничего общего с Россией. Расследование имеет важное значение", - сказал Эрдоган.

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"В то время как мы пытаемся собрать Россию и Украину за одним столом, нет необходимости искать третьего участника этой войны", - добавил турецкий президент.

CNN Turk также приводит слова Эрдогана о том, что на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем он отметил, что следует провести "детальное исследование этих вопросов". "Важно также, что Байден сказал, что эти ракеты не российского производства", - цитирует телеканал турецкого лидера.

Ранее Байден заявил, что ракета, которая убила двух человек в Польше, вероятно, была выпущена не с территории России.

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Президент Польши Анджей Дуда в обращении в ночь на среду заявил, что Варшава не имеет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что она российского производства. Польша пригласила международных экспертов для расследования взрывов.