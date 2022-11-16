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Швеція оголосила новий пакет допомоги Україні, надасть системи ППО

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 10:23

Швеція направить в Україну системи протиповітряної оборони, але з міркувань безпеки не може сказати, які саме.

Про це заявив на пресконференції міністр оборони країни Пол Йонсон, пише "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.

Уряд Швеції у серед презентував зимовий пакет допомоги Україні, який складається з трьох частин: гуманітарна, військова та політична підтримка по лінії ЄС.

Йдеться про пакет у 720 мільйонів шведських крон від уряду ($60 млн).

Окрім зенітних комплексів, військовий пакет включає автомобілі підвищеної прохідності, зимове спорядження та засоби захисту, а також намети.

"Очевидно, що Україна добре захищається від російського наступу, далеко за межами очікувань, і частковим поясненням цього є те, що вони отримують широку підтримку з боку інших країн, - заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

Раніше міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом наголосив, що лише сама Україна має визначати прийнятні для себе умови миру.

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Нагадаємо, Швеція виступає за продовження програми підготовки українських військових у Великій Британії та розглядає можливість долучитися до тренувальної місії ЄС.

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Теми: ШвеціяППО
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