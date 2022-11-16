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Швеция объявила новый пакет помощи Украине, предоставит системы ПВО

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 10:23

Швеция направит в Украину системы противовоздушной обороны, но из соображений безопасности не может сказать, какие именно.

Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны страны Пол Йонсон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet.

Правительство Швеции в среду представило зимний пакет помощи Украине, который состоит из трех частей: гуманитарная, военная и политическая поддержка по линии ЕС.

Речь идет о пакете в 720 миллионов шведских крон от правительства ($60 млн).

Кроме зенитных комплексов, военный пакет включает автомобили повышенной проходимости, зимнее снаряжение и средства защиты, а также палатки.

"Очевидно, что Украина хорошо защищается от российского наступления, далеко за пределами ожиданий, и частичным объяснением этого является то, что они получают широкую поддержку со стороны других стран", - заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.

Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем отметил, что только сама Украина должна определять приемлемые для себя условия мира.

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Напомним, Швеция выступает за продолжение программы подготовки украинских военных в Великобритании и рассматривает возможность присоединиться к тренировочной миссии ЕС.

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Темы: ШвецияПВО
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