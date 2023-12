Прем’єр Нідерландів: Чия б ракета не впала у Польщі, причина цього – ракетні удари РФ по Україні

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зауважив, що чиєю б не була ракета, що призвела до загибелі двох людей у Польщі, причиною інциденту є масовані ракетні удари Росії по Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав, коментуючи інцидент у своєму Twitter.

Рютте згадав про зустріч з приводу інциденту лідерів країн G7 і НАТО, які присутні на саміті Групи двадцяти на Балі, та що усі закликають спершу з’ясувати факти і для цього підтримати розслідування, яке почала Польща. "Очевидно одне: цього не сталось би, якби не жахливі ракетні удари РФ проти України. Ми продовжуємо підтримувати Україну, яка обороняється від російської агресії", - зазначив він.

The G7 and present NATO members convened a meeting this morning in Bali during the G20 to discuss the incident in Poland last night. We are united in our message that we first need to establish the facts and therefore support Poland's investigation. (1/2) pic.twitter.com/ePp7yyNIaX