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Прем’єр Нідерландів: Чия б ракета не впала у Польщі, причина цього – ракетні удари РФ по Україні

Середа, 16 листопада 2022, 10:09
Прем’єр Нідерландів: Чия б ракета не впала у Польщі, причина цього – ракетні удари РФ по Україні
Засідання "Великої двадцятки", фото з Instagram Марка Рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зауважив, що чиєю б не була ракета, що призвела до загибелі двох людей у Польщі, причиною інциденту є масовані ракетні удари Росії по Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав, коментуючи інцидент у своєму Twitter.

Рютте згадав про зустріч з приводу інциденту лідерів країн G7 і НАТО, які присутні на саміті Групи двадцяти на Балі, та що усі закликають спершу з’ясувати факти і для цього підтримати розслідування, яке почала Польща.  "Очевидно одне: цього не сталось би, якби не жахливі ракетні удари РФ проти України. Ми продовжуємо підтримувати Україну, яка обороняється від російської агресії", - зазначив він. 

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Нагадаємо, масований удар РФ 15 листопада по українських містах застав у Києві міністра закордонних справ Нідерландів

Як відомо, пообіді 15 листопада, коли тривали російські ракетні атаки, у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона скоріш за все російського виробництва. Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів.

Міністерство оборони Росії стверджує, що "не має жодного стосунку" до інциденту.

Президент США Джо Байден після переговорів з західними союзниками сказав, що ракета, яка впала у польському селищі, ймовірно, була випущена не з території Росії.

Агентство Associated Press з посиланням на непублічні коментарі кількох американських посадовців повідомляє, що на території Польщі могла впасти ракета української ППО, якою намагалися збити російську.

Водночас, польський кореспондент, який показав фото уламків кільком військовим експертам, каже, що це схоже на ракету Х-101, які Росія неодноразово застосовувала для атак проти України.

Теми: НідерландиПольщаРосіявійна
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