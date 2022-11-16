Прем’єр Нідерландів: Чия б ракета не впала у Польщі, причина цього – ракетні удари РФ по Україні

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зауважив, що чиєю б не була ракета, що призвела до загибелі двох людей у Польщі, причиною інциденту є масовані ракетні удари Росії по Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав, коментуючи інцидент у своєму Twitter.

Рютте згадав про зустріч з приводу інциденту лідерів країн G7 і НАТО, які присутні на саміті Групи двадцяти на Балі, та що усі закликають спершу з’ясувати факти і для цього підтримати розслідування, яке почала Польща. "Очевидно одне: цього не сталось би, якби не жахливі ракетні удари РФ проти України. Ми продовжуємо підтримувати Україну, яка обороняється від російської агресії", - зазначив він.

The G7 and present NATO members convened a meeting this morning in Bali during the G20 to discuss the incident in Poland last night. We are united in our message that we first need to establish the facts and therefore support Poland's investigation. (1/2) pic.twitter.com/ePp7yyNIaX November 16, 2022

Нагадаємо, масований удар РФ 15 листопада по українських містах застав у Києві міністра закордонних справ Нідерландів.

Як відомо, пообіді 15 листопада, коли тривали російські ракетні атаки, у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона скоріш за все російського виробництва. Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів.

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Міністерство оборони Росії стверджує, що "не має жодного стосунку" до інциденту.

Президент США Джо Байден після переговорів з західними союзниками сказав, що ракета, яка впала у польському селищі, ймовірно, була випущена не з території Росії.

Агентство Associated Press з посиланням на непублічні коментарі кількох американських посадовців повідомляє, що на території Польщі могла впасти ракета української ППО, якою намагалися збити російську.

Водночас, польський кореспондент, який показав фото уламків кільком військовим експертам, каже, що це схоже на ракету Х-101, які Росія неодноразово застосовувала для атак проти України.