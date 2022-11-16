Премьер Нидерландов: Чья бы ракета не упала в Польше, причина этого – ракетные удары РФ по Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что чьей бы ни была ракета, которая привела к гибели двух человек в Польше, причиной инцидента являются массированные ракетные удары России по Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал, комментируя инцидент в своем Twitter.

Рютте вспомнил о встрече по поводу инцидента лидеров стран G7 и НАТО, которые присутствуют на саммите Группы двадцати на Бали, и что все призывают сначала выяснить факты и для этого поддержать расследование, которое начала Польша.

"Очевидно одно: этого не произошло бы, если бы не ужасные ракетные удары РФ против Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину, которая обороняется от российской агрессии", - отметил он.

The G7 and present NATO members convened a meeting this morning in Bali during the G20 to discuss the incident in Poland last night. We are united in our message that we first need to establish the facts and therefore support Poland's investigation. (1/2) pic.twitter.com/ePp7yyNIaX — Mark Rutte (@MinPres) November 16, 2022

Напомним, массированный удар РФ 15 ноября по украинским городам застал в Киеве министра иностранных дел Нидерландов.

Как известно, после обеда 15 ноября, когда продолжались российские ракетные атаки, в приграничном поселке Польши упала ракета, в результате чего два человека погибли.

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Президент Польши Анджей Дуда в обращении в ночь на среду заявил, что Варшава не имеет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что она скорее всего российского производства. Польша пригласила международных экспертов для расследования взрывов.

Министерство обороны России утверждает, что "не имеет никакого отношения" к инциденту.

Президент США Джо Байден после переговоров с западными союзниками сказал, что ракета, которая упала в польском поселке, вероятно, была выпущена не с территории России.

Агентство Associated Press со ссылкой на непубличные комментарии нескольких американских чиновников сообщает, что на территории Польши могла упасть ракета украинской ПВО, которой пытались сбить российскую.

В то же время, польский корреспондент, который показал фото обломков нескольким военным экспертам, говорит, что это похоже на ракету Х-101, которые Россия неоднократно применяла для атак против Украины.