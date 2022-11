Премьер Нидерландов: Чья бы ракета не упала в Польше, причина этого – ракетные удары РФ по Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что чьей бы ни была ракета, которая привела к гибели двух человек в Польше, причиной инцидента являются массированные ракетные удары России по Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал, комментируя инцидент в своем Twitter.

Рютте вспомнил о встрече по поводу инцидента лидеров стран G7 и НАТО, которые присутствуют на саммите Группы двадцати на Бали, и что все призывают сначала выяснить факты и для этого поддержать расследование, которое начала Польша.

"Очевидно одно: этого не произошло бы, если бы не ужасные ракетные удары РФ против Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину, которая обороняется от российской агрессии", - отметил он.

The G7 and present NATO members convened a meeting this morning in Bali during the G20 to discuss the incident in Poland last night. We are united in our message that we first need to establish the facts and therefore support Poland's investigation. (1/2) pic.twitter.com/ePp7yyNIaX