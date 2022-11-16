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Премьер Нидерландов: Чья бы ракета не упала в Польше, причина этого – ракетные удары РФ по Украине

Среда, 16 ноября 2022, 11:09
Заседание "Большой двадцатки", фото из Instagram Марка Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что чьей бы ни была ракета, которая привела к гибели двух человек в Польше, причиной инцидента являются массированные ракетные удары России по Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал, комментируя инцидент в своем Twitter.

Рютте вспомнил о встрече по поводу инцидента лидеров стран G7 и НАТО, которые присутствуют на саммите Группы двадцати на Бали, и что все призывают сначала выяснить факты и для этого поддержать расследование, которое начала Польша.

"Очевидно одно: этого не произошло бы, если бы не ужасные ракетные удары РФ против Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину, которая обороняется от российской агрессии", - отметил он. 

Напомним, массированный удар РФ 15 ноября по украинским городам застал в Киеве министра иностранных дел Нидерландов. 

Как известно, после обеда 15 ноября, когда продолжались российские ракетные атаки, в приграничном поселке Польши упала ракета, в результате чего два человека погибли.

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Президент Польши Анджей Дуда в обращении в ночь на среду заявил, что Варшава не имеет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что она скорее всего российского производства. Польша пригласила международных экспертов для расследования взрывов.

Министерство обороны России утверждает, что "не имеет никакого отношения" к инциденту.

Президент США Джо Байден после переговоров с западными союзниками сказал, что ракета, которая упала в польском поселке, вероятно, была выпущена не с территории России.

Агентство Associated Press со ссылкой на непубличные комментарии нескольких американских чиновников сообщает, что на территории Польши могла упасть ракета украинской ПВО, которой пытались сбить российскую.

В то же время, польский корреспондент, который показал фото обломков нескольким военным экспертам, говорит, что это похоже на ракету Х-101, которые Россия неоднократно применяла для атак против Украины.

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Темы: НидерландыПольшаРосcиявойна
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